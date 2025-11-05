Gustavo Álvarez no seguirá en U. de Chile y definió si será el próximo DT de Perú

Una de la búsquedas incesantes en la interna de la Federación Peruana de Fútbol es la del próximo entrenador de la Selección Peruana. Pensando en el proceso eliminatorio rumbo al Mundial 2030 en base a una planificación deportiva que requiere de proyectos y apuesta en los jóvenes talentos, uno de los nombres que más fuertes sonaron en las últimas semanas es el de Gustavo Álvarez, quien acaba de confirmar cuál será su futuro más cercano.

El entrenador argentino llegó hasta las semifinales de la Copa Sudamericana con Universidad de Chile y, pese a haber quedo eliminado, seguiría contando con la aprobación de la directiva para mantenerse en el cargo. Finalmente, esta situación no será así ya que por parte del mismo protagonista existen diferencias muy importantes que lo alejan del club, pero que lamentablemente tampoco lo acercarían a la Selección Peruana como se hubiese pensado.

“Gustavo Álvarez no seguirá en la U. Como contamos en ‘SportsCenter‘, las diferencias son profundas con Azul Azul y su equipo de representación ya está viendo opciones para 2026. Las alternativas hoy son clubes en Brasil, Colombia, Ecuador o México. No Argentina, tampoco la Roja”; reveló recientemente el reconocido comunicador Pablo Ramos a través de cuenta oficial de ‘X’ y con lo cual queda en evidencia que Perú no estaría dentro de las alternativas del DT.

¿Qué dice Jean Ferrari sobre la elección del nuevo DT de la Selección Peruana?

En una entrevista de hace algunas semanas con el programa ‘Teledeportes‘, Jean Ferrari hizo énfasis en el análisis que viene sosteniendo junto a la Federación Peruana de Fútbol en la búsqueda del nuevo entrenador. Eso sí, no quiso confirmar ni descartar nada para no estar mencionando nombres en específico respecto a con quiénes habría conversado. Eso sí, dejó entrever que Gustavo Álvarez es una posibilidad dentro de la evaluación.

“No es verdad ningún acuerdo. Yo no puedo entrar en decir tal si me gusta, tal no me gusta porque de verdad se convierte esto en una novela. Lo que menos quiero es manosear nombres, generar polémicas. Lo que menos quiero es que se hable de un entrenador porque todos tenemos familias. He visto hasta a algunos que dicen que el contrato de tal entrenador ya está. De verdad no lo puedo creer”; comentó el Director General de Fútbol de la FPF.

Lo que podría hacer la Selección Peruana para persuadir a Gustavo Álvarez

Si bien Gustavo Álvarez no continuará al mando de Universidad de Chile de cara a la temporada 2026, es importante mencionar que tiene contrato justamente hasta el próximo año. Es por ello que debería darse un acuerdo de por medio entre el entrenador y la directiva, además de que el equipo interesado en ficharlo tendrá que desembolsar una importante cantidad de dinero por la cláusula, la cual la por cierto no se ha filtrado en cifras exactas.

Si es que desde la Federación Peruana de Fútbol están totalmente interesados en ello, aún tendrían una chance muy importante para contar con el estratega argentino de 52 años, quien en su momento supo trabajar en la Liga 1 con equipos como Sport Boys y Atlético Grau de Piura, así que desde ya el conocimiento del balompié nacional lo tiene y sería un enorme plus si llega a un acuerdo para ser el próximo entrenador del equipo. Veremos.

DATOS CLAVES

Gustavo Álvarez no seguirá en Universidad de Chile por diferencias profundas.

en por diferencias profundas. El DT Gustavo Álvarez está evaluando opciones en Brasil , Colombia , Ecuador o México para 2026 .

está evaluando opciones en , , o para . El argentino Gustavo Álvarez, de 52 años, dirigió antes a Sport Boys y Atlético Grau en Liga 1.

