Champions League

¡Gol anulado! Real Madrid 1-1 Benfica EN VIVO Y GRATIS por la Champions League Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Real Madrid y Benfica se enfrentan en el Estadio Santiago Bernabéu por los play-offs de la Champions League. Sigue el minuto a minuto del partido.

38' ¡Llegada de Benfica!

Ríos remató en área de Real Madrid y pudo ser la diferencia para Benfica, pero apareció la figura de Courtois para salvar a los suyos con una gran atajada.

35' ¡Tarjeta amarilla para Ríos!

El volante de Benfica fue amonestado por una dura falta en contra de Tchouaméni.

34' ¡Gol anulado a Real Madrid!

Tras una revisión del VAR, el árbitro sancionó posición adelantada de Gonzalo García e invalidó el gol de Arda Guler.

32' ¡Goooooooooooooooool de Real Madrid!

Arda Guler anota el 2-1 del partido luego de aprovechar una desatención en área de Benfica y rematar sin ninguna oposición de la defensa rival.

29' ¡Benfica lleva el dominio!

Por ahora es Benfica quien intenta cuidar el balón para llegar a campo de un Real Madrid que espera una contra para agarrar mal parado a su rival.

24' ¡Disparo de Camavinga!

El volante de Real Madrid intentó desde larga distancia, aunque el arquero Trubin estuvo muy bien parado para detener el balón sin problemas.

21' ¡Partido de ida y vuelta!

Real Madrid y Benfica intentan imponerse en el campo de juego. Cada quien con su idea de juego y es así que de todas maneras tendremos buenas aproximaciones de gol en ambas áreas.

17' ¡Gooooooooooooool de Real Madrid!

Aurélien Tchouaméni anota el 1-1 del partido tras un gran remate sobre el borde del área de Benfica al aprovechar una enorme asistencia por parte de Federico Valverde.

14' ¡Goooooooooooooooool de Benfica!

Rafa Silva anota el 0-1 del encuentro tras un error en el rechazo de Raúl Asencio y el atacante de Benfica aprovechó para rematar sobre Thibaut Courtois.

12' ¡Aproximación de Benfica!

Apareció Pavlidis para centrar sobre el área de Real Madrid, pero no fue preciso y el balón se perdió de la cancha.

7' ¡Llegada de Real Madrid!

Tras una buena combinación con Guler, apareció Vinicius Jr. para sumarse al área de Benfica con gran peligro y estuvo a punto de disparar ante la obstrucción de los defensas de Benfica.

4' ¡Llegada de Benfica!

Por medio de un buen arranque de Schjelderup, Benfica se sumó con peligro sobre el área de Real Madrid e intentaron rematar al arco de Courtois.

2' ¡Pifias para Vinicius Jr.!

Apenas Vinicius Jr. tiene contacto con el balón, los hinchas de Benfica que están presentes en el Estadio Santiago Bernabéu se hacen sentir con silbidos.

1' ¡Empezó el partido!

Real Madrid y Benfica disputan el primer tiempo del duelo en el Estadio Santiago Bernabéu.

Image

¡Los equipos salen a la cancha!

Los jugadores de Real Madrid y Benfica dicen presente en el terreno de juego del Estadio Santiago Bernabéu a instantes del pitazo inicial.

¡Calentamiento de los equipos!

Los jugadores de Real Madrid y Benfica realizan los trabajos precompetitivos a minutos de que empiece el encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu.

Image
Image

¡Vestuarios listos!

Real Madrid y Benfica usarán sus clásicas indumentarias para el partido del día de hoy en el Estadio Santiago Bernabéu.

Image

¡Alineación titular de Benfica!

José Mourinho alistó el siguiente equipo titular para visitar a Real Madrid: Anatoliy Trubin; Amar Dedic, Tomás Araújo, Nicolás Otamendi, Samuel Dahl; Richard Ríos, Leandro Barreiro; Rafa Silva, Fredrik Aursnes, Andreas Schjelderup; y Vangelis Pavlidis.

Image

¡Alineación titular de Real Madrid!

Álvaro Arbeloa preparó el siguiente equipo titular para recibir a Benfica: Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras, Fede Valverde, Arda Güler, Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga; Gonzalo García y Vinícius Jr.

Image

¡Un vista impresionante!

Así luce el Estadio Santiago Bernabéu a minutos de que empiece el partido entre Real Madrid vs. Benfica por los play-offs de la Champions League.

Image
Image
¡Los convocados de Real Madrid!

Álvaro Arbeloa dispondrá de los siguientes jugadores para el partido de hoy ante Benfica.

Image

¡Bienvenidos a la cobertura del Real Madrid vs. Benfica!

Real Madrid y Benfica se enfrentan el día de hoy por los play-offs de la Champions League. A continuación, sigue las incidencias del partido.

Image

Por Renato Pérez

Real Madrid vs. Benfica por la Champions League.
© Getty Images.Real Madrid vs. Benfica por la Champions League.

Real Madrid y Benfica miden fuerzas el día de hoy en el marco de los play-offs de la Champions League 2025-26. El escenario para esta gran encuentro es el Estadio Santiago Bernabéu y desde la previa promete ser un trámite lleno de diversas emociones, sobre todo cuando tras el duelo se podrá conocer a un nuevo clasificado para los octavos de final del torneo continental.

En cuanto a cómo llegan los equipos a este partido, recordemos que la semana pasada fue Real Madrid quien pudo vencer a Benfica por 1-0 jugando en el Estadio da Luz de Lisboa. Con un soberbio golazo por parte de Vinicius Jr., los merengues lograron una importante victoria que esperan ponderar el día de hoy; mientras que los portugueses querrán ser la sorpresa de la jornada.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Benfica por la Champions League?

  • 14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 15:00 | Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador
  • 16:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela
  • 17:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 21:00 | España

¿Dónde ver Real Madrid vs. Benfica por la Champions League?

  • Sudamérica | ESPN y Disney Plus Premium
  • España | Movistar Liga de Campeones
  • México | FOX y FOX ONE
  • Centroamérica | ESPN y Disney Plus Premium
  • Estados Unidos | TUDN, UniMás, VIX Premium y Paramount +
Renato Pérez
Renato Pérez
