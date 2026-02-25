¡Gol anulado! Real Madrid 1-1 Benfica EN VIVO Y GRATIS por la Champions League Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Real Madrid y Benfica se enfrentan el día de hoy por los play-offs de la Champions League. A continuación, sigue las incidencias del partido.

Así luce el Estadio Santiago Bernabéu a minutos de que empiece el partido entre Real Madrid vs. Benfica por los play-offs de la Champions League.

Los jugadores de Real Madrid y Benfica realizan los trabajos precompetitivos a minutos de que empiece el encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu.

Apenas Vinicius Jr. tiene contacto con el balón, los hinchas de Benfica que están presentes en el Estadio Santiago Bernabéu se hacen sentir con silbidos.

Por medio de un buen arranque de Schjelderup, Benfica se sumó con peligro sobre el área de Real Madrid e intentaron rematar al arco de Courtois.

Tras una buena combinación con Guler, apareció Vinicius Jr. para sumarse al área de Benfica con gran peligro y estuvo a punto de disparar ante la obstrucción de los defensas de Benfica.

Apareció Pavlidis para centrar sobre el área de Real Madrid, pero no fue preciso y el balón se perdió de la cancha.

Rafa Silva anota el 0-1 del encuentro tras un error en el rechazo de Raúl Asencio y el atacante de Benfica aprovechó para rematar sobre Thibaut Courtois.

Aurélien Tchouaméni anota el 1-1 del partido tras un gran remate sobre el borde del área de Benfica al aprovechar una enorme asistencia por parte de Federico Valverde.

Real Madrid y Benfica intentan imponerse en el campo de juego. Cada quien con su idea de juego y es así que de todas maneras tendremos buenas aproximaciones de gol en ambas áreas.

Por ahora es Benfica quien intenta cuidar el balón para llegar a campo de un Real Madrid que espera una contra para agarrar mal parado a su rival.

Arda Guler anota el 2-1 del partido luego de aprovechar una desatención en área de Benfica y rematar sin ninguna oposición de la defensa rival.

Ríos remató en área de Real Madrid y pudo ser la diferencia para Benfica, pero apareció la figura de Courtois para salvar a los suyos con una gran atajada.

Real Madrid y Benfica miden fuerzas el día de hoy en el marco de los play-offs de la Champions League 2025-26. El escenario para esta gran encuentro es el Estadio Santiago Bernabéu y desde la previa promete ser un trámite lleno de diversas emociones, sobre todo cuando tras el duelo se podrá conocer a un nuevo clasificado para los octavos de final del torneo continental.

En cuanto a cómo llegan los equipos a este partido, recordemos que la semana pasada fue Real Madrid quien pudo vencer a Benfica por 1-0 jugando en el Estadio da Luz de Lisboa. Con un soberbio golazo por parte de Vinicius Jr., los merengues lograron una importante victoria que esperan ponderar el día de hoy; mientras que los portugueses querrán ser la sorpresa de la jornada.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Benfica por la Champions League?

14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:00 | Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador

16:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela

17:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

¿Dónde ver Real Madrid vs. Benfica por la Champions League?