¡Gol anulado! Real Madrid 1-1 Benfica EN VIVO Y GRATIS por la Champions League Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Real Madrid y Benfica miden fuerzas el día de hoy en el marco de los play-offs de la Champions League 2025-26. El escenario para esta gran encuentro es el Estadio Santiago Bernabéu y desde la previa promete ser un trámite lleno de diversas emociones, sobre todo cuando tras el duelo se podrá conocer a un nuevo clasificado para los octavos de final del torneo continental.
En cuanto a cómo llegan los equipos a este partido, recordemos que la semana pasada fue Real Madrid quien pudo vencer a Benfica por 1-0 jugando en el Estadio da Luz de Lisboa. Con un soberbio golazo por parte de Vinicius Jr., los merengues lograron una importante victoria que esperan ponderar el día de hoy; mientras que los portugueses querrán ser la sorpresa de la jornada.
¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Benfica por la Champions League?
- 14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 15:00 | Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador
- 16:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela
- 17:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 21:00 | España
¿Dónde ver Real Madrid vs. Benfica por la Champions League?
- Sudamérica | ESPN y Disney Plus Premium
- España | Movistar Liga de Campeones
- México | FOX y FOX ONE
- Centroamérica | ESPN y Disney Plus Premium
- Estados Unidos | TUDN, UniMás, VIX Premium y Paramount +