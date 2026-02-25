¿Por qué no juega Kylian Mbappé hoy para Real Madrid ante Benfica por la UEFA Champions League 2025-26?

Kylian Mbappé no forma parte de la alineación ni de la convocatoria del Real Madrid para el partido de vuelta de los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-26 ante Benfica. El Estadio Santiago Bernabéu no tiene en campo al francés, máximo goleador ‘merengue’ de la temporada.

Real Madrid enfrenta al Benfica este miércoles 25 de febrero por el partido de vuelta de los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-26. La ida terminó con triunfo ‘blanco’ por 1-0 por el gol de Vinícius Júnior en el segundo tiempo. Más allá de la polémica alrededor del brasileño y de Gianluca Prestianni, se debe jugar este segundo encuentro.

Kylian Mbappé es la principal baja del conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa. El francés no integra la lista de convocados, según informó el club de manera oficial. Si bien el propio entrenador había adelantado que contaría con él, se lo descartó en las últimas horas.

La convocatoria del Real Madrid ante Benfica (X @realmadrid).

¿Por qué Kylian Mbappé no juega hoy en Real Madrid vs. Benfica?

Kylian Mbappé padece problemas en su rodilla izquierda desde comienzos de diciembre pasado. Fue en el partido ante Celta donde empezaron estos problemas, relacionados con un esguince de rodilla. Así fue como sus participaciones en los partidos hasta la fecha quedaron condicionadas a su estado físico.

Cuando el francés no estuviese al 100 por ciento por su problema de rodilla no jugaría y así sucederá ante Benfica. Ni siquiera forma parte de la convocatoria, y se evalúa su regreso a las canchas para el próximo lunes 2 de marzo ante Getafe por LALIGA 2025-26.

Con la ausencia de ‘Kiki’, Arbeloa confía en el joven canterano Gonzalo García para que tome su lugar en el ataque. Hasta este partido, este atacante lleva 6 goles en 965 minutos (28 partidos).

La alineación titular del Real Madrid ante Benfica

Además de la baja de Kylian Mbappé, Álvaro Arbeloa mete otro cambio en la alineación titular: el ingreso de Raúl Asencio en lugar de Dean Huijsen.

Así, el once del Real Madrid sale con Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras, Fede Valverde, Arda Güler, Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga; Gonzalo García y Vinícius Jr.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Benfica por los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-26?

Real Madrid vs. Benfica se juega este miércoles 25 de febrero por el partido de vuelta de los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-26. El horario de inicio es a las 21:00 horas local (15:00 horas en Lima, Perú).

¿Dónde ver en vivo Real Madrid vs. Benfica por los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-26?

El partido entre Real Madrid y Benfica en el Bernabéu tiene transmisión en vivo de ESPN y Disney+ Premium para toda Sudamérica y Centroamérica. En México va por FOX One. Y en Estados Unidos, se puede disfrutar por TUDN USA, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, UniMás, ViX, SiriusXM FC y Paramount+.

