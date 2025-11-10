Tras la gran victoria de Daniel Marcos ‘Soncora’, el duro golpe que recibió Perú en la UFC

Daniel Marcos, más conocido en las artes marciales mixtas como Soncora, dio una muestra de carácter en la UFC y le ganó a Miles Johns el pasado sábado para volver a la senda del triunfo. Una gran noticia para Perú, que se da en medio de un duro golpe como fue la baja de Rolando Bedoya del roster de la empresa.

La UFC Vegas 111 tuvo la destacada victoria de Gabriel Bonfim ante Randy Brown como combate principal. Pero, Latinoamérica festejó el triunfo de Daniel ‘Soncora’ Marcos, quien se recuperó de la derrota ante Montel Jackson hace algunos meses, y sometió a Miles Johns con un ‘mataleón’ de manual.

Pero no todas fueron buenas para América Latina y, sobre todo, para las artes marciales mixtas del Perú. Rolando Bedoya, peleador del peso wélter, fue dado de baja del roster oficial de la UFC, junto al vietnamita Quang Le y al israelí Yanal Ashmouz.

Rolando Bedoya se va de la UFC sin triunfos

Rolando Bedoya tiene un récord de 14 triunfos y 5 derrotas en su carrera en las artes marciales mixtas. Números muy positivos, pero que si lo reflejamos en la UFC nos encontramos con un 0-4, es decir, cuatro peleas sin ganar.

Sus cuatro combates en la compañía más importante de las artes marciales mixtas fueron derrotas para ‘The Machine’. En todas esas derrotas, ante rivales del peso wélter, fueron por decisión, es decir que no fue noqueado en ninguno de ellos.

Su debut fue en mayo de 2023 ante Khaos Williams donde perdió por decisión dividida. En tanto, a ello, le siguieron tres fallos unánimes donde no pudo ante Song Kenan, Jai Herbert y, su más reciente, a fines de septiembre de este 2025, ante Jamie Mullarkey.

¿Cuál será el futuro de Rolando Bedoya en las artes marciales mixtas?

Con su salida de la UFC, el futuro de Rolando Bedoya luce incierto. Aunque, sigue muy ligado a las artes marciales mixtas, ya que en historias de Instagram ha estado entrenando junto a otros peleadores, como el caso de Luis Pajuelo, quien afronta una suspensión de dos años por doping.

Cabe recordar que ‘The Machine’ llegó a la compañía de Dana White por sus buenas actuaciones en otras compañías como FFC o en Redemption Fighters. Se espera que haya novedades en el corto plazo para afrontar su siguiente camino en este deporte.

