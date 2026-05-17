Cuánto dinero ganó Juan ‘Pegajoso’ Díaz por su victoria ante Malcolm Wellmaker en su debut en UFC

El triunfo del peruano en UFC trajo este ingreso económico. Mira cuánto ganó Juan 'Pegajoso' Díaz, por conseguir vencer a Malcolm Wellmaker.

El peleador peruano Juan “Pegajoso” Díaz firmó un estreno de ensueño en el octágono durante la cartelera de UFC Vegas 117, celebrada este 16 de mayo de 2026 en el Meta Apex de Las Vegas. Díaz no solo demostró su enorme nivel al someter a Malcolm Wellmaker en el segundo asalto, sino que también aseguró una de las bolsas económicas más lucrativas de la noche.

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Gracias a una impecable sumisión por mataleón a los 4:08 del segundo round, el atleta latinoamericano validó de inmediato las altas expectativas que arrastraba desde el Dana White’s Contender Series. Esta imponente finalización frente a un rival de peso le permitió acceder a los premios especiales que otorga la compañía.

Según los reportes de ingresos del evento, Juan “Pegajoso” Díaz acumuló un total estimado de $124,000 dólares en su primera presentación oficial. A continuación, desglosamos cómo se compone la espectacular cifra que se embolsó el peso gallo tras su debut.

Juan ‘Pegajoso’ Díaz vs. Malcolm Wellmaker en la previa. (Foto: X).

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El desglose de las ganancias de Juan Díaz en UFC Vegas 117

El pago final del peleador nacional superó por mucho el promedio de cualquier debutante debido a su accionar dentro de la jaula. Estos son los montos que sumaron su bolsa final de dinero:

Bono por Desempeño de la Noche: $100,000 dólares.

Bolsa base de debutante (estimada): $20,000 dólares.

Pago por cumplimiento de patrocinio (Venum): $4,000 dólares.

Ganancia Total Estimada: $124,000 dólares.

La empresa implementó un incremento sustancial en sus bonos especiales de desempeño, elevándolos a $100,000 dólares por evento, un beneficio que el peruano aprovechó al máximo.

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Un debut implacable ante un oponente peligroso

Malcolm Wellmaker subió a la jaula con un cartel importante y el favoritismo en las apuestas, buscando frenar la proyección del sudamericano. Sin embargo, “Pegajoso” Díaz impuso condiciones desde el primer asalto con su striking y dominó la lona en el segundo capítulo para asegurar el triunfo.

Con esta victoria, Díaz mejora su récord profesional a 16-1-1 y deja en claro que planea escalar de forma veloz en las clasificaciones de las 135 libras. El espectacular nocaut de codo giratorio que le dio su contrato en el Contender Series quedó respaldado con una sólida cuenta bancaria y un futuro brillante en la UFC.

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