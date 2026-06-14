Dónde ver EN VIVO UFC Freedom 250 HOY: canales de TV, streaming online y cartelera en la Casa Blanca

Día histórico para la UFC. Este domingo 14 de junio se realiza la velada más importante del año y, posiblemente, de todo su historial. Se trata de la UFC Freedom 250 desde la Casa Blanca, en Washington DC, Estados Unidos. En dicho evento, habrá un combate por el cinturón del peso ligero entre Ilia Topuria y Justin Gaethje, y otro por el título interino del peso pesado entre Alex ‘Poatan’ Pereira y Ciryl Gane.
El Jardín Sur de la Casa Blanca recibe a la UFC con motivo del 250º aniversario de la Independencia de los Estados Unidos, que se cumplirá el próximo 4 de julio. La buena relación entre el presidente Donald Trump y Dana White permitieron este gran evento para la empresa de artes marciales mixtas más importante y exitosa del mundo.
Trump es seguidor de la UFC y ha asistido a varias veladas por invitación de Dana White (Getty Images).
Para un evento así, se necesitan de los mejores peleadores. Por eso, Topuria y Gaethje protagonizan el combate estelar por el título del peso ligero. Antes, ‘Poatan’ Pereira y Gane pelearán con el objetivo de esperar la pelea por el título ante Tom Aspinall. Pero, además de ellos, también se subirán al octágono Sean O’Malley, Josh Hokit, Derrick Lewis, Michael Chandler y Diego Lopes, entre otros.
¿Dónde ver EN VIVO UFC Freedom 250 desde la Casa Blanca?
La UFC Freedom 250, desde el Jardín Sur de la Casa Blanca, en Washington DC, Estados Unidos, cuenta con transmisión en vivo para TV y streaming online. Mira la región correspondiente y dónde verlo:
- Estados Unidos: Paramount+
- Latinoamérica: Paramount+
- España: HBO MAX + Deportes
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¿A qué hora comienza la UFC Freedom 250 desde la Casa Blanca?
- Estados Unidos: 17:00 horas (PT) / 20:00 horas (ET)
- México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 18:00 horas
- Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 19:00 horas
- Chile, Bolivia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico: 20:00 horas
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21:00 horas
- España: 02:00 horas (lunes 15)
Truly once in a lifetime.— UFC (@ufc) June 14, 2026
It's FINALLY #UFCWhiteHouse Fight Day!
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Cartelera completa de la UFC Freedom 250 desde la Casa Blanca
- Ilia Topuria (campeón defensor) vs. Justin Gaethje, por el campeonato de peso ligero
- Alex Pereira vs. Ciryl Gane, por el campeonato interino de peso pesado
- Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi, peso gallo
- Josh Hokit vs. Derrick Lewis; peso pesado
- Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler; peso ligero
- Bo Nickal vs. Kyle Daukaus; peso mediano
- Diego Lopes vs. Steve Garcia; peso pluma
𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 𝐇𝐈𝐓𝐒 𝐃𝐈𝐅𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐓#UFCWhiteHouse broadcast begins at 8pmET on @ParamountPlus!— UFC (@ufc) June 14, 2026
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DATOS CLAVES
- UFC Freedom 250 se celebra el 14 de junio en la Casa Blanca.
- Ilia Topuria enfrenta a Justin Gaethje por el campeonato de peso ligero.
- Paramount+ emitirá la transmisión oficial en vivo para Estados Unidos y Latinoamérica.