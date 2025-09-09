Es tendencia:
Por qué no ataja Guillermo Viscarra hoy para Bolivia ante Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

Guillermo Viscarra no forma parte del once titular de Bolivia en el duelo decisivo ante Brasil. 'La Verde' se juega el pase al repechaje al Mundial 2026.

Por Hugo Avalos

Guillermo Viscarra, arquero de la Selección de Bolivia y Alianza Lima.
Guillermo Viscarra no ataja este martes 9 de septiembre en el duelo entre Bolivia y Brasil por la fecha 18, última de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El arquero de Alianza Lima ocupa un lugar en el banco de suplentes de ‘La Verde’.

En el partido decisivo que tiene la selección boliviana para lograr el pase al repechaje del Mundial, Óscar Villegas decidió no contar con el ‘Billy’ Viscarra, pese a su buen momento en Alianza Lima, con el que llegó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

¿Por qué no ataja Guillermo Viscarra hoy en Bolivia vs. Brasil?

La decisión de que Guillermo Viscarra vaya al banco de suplentes en el partido Bolivia vs. Brasil es pura y exclusivamente de Óscar Villegas. El seleccionador boliviano optó por la titularidad de Carlos Lampe, un referente en el arco de ‘La Verde’.

Si bien Viscarra atajó en 14 de los 17 partidos de estas Eliminatorias Sudamericanas, Villegas decide darle la responsabilidad de defender el arco verde a Lampe ante Brasil. Cabe recordar que viene de sufrir tres goles en el partido de la fecha 17 ante Colombia en Barranquilla.

Las alineaciones titulares de Bolivia vs. Brasil

BOLIVIA: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Carlos Fernández; Robson Matheus, Ervin Vaca, Gabriel Villamil; Miguel Terceros, Enzo Monteiro y Moisés Paniagua. DT: Óscar Villegas.

BRASIL: Alisson; Vitinho, Alexsandro, Fabrício Bruno, Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Samuel Lino y Richarlison. DT: Carlo Ancelotti.

Hugo Avalos
