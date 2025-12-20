Mercado de Fichajes: Lo último que se sabe de la de la llegada de Nicolás Díaz por Alianza Lima

El cuadro de Alianza Lima viene trabajando bastante rápido en tener a su plantel cerrado para la próxima temporada. Todavía están viendo la contratación de los jugadores extranjeros, que es una de las situaciones más complejas. Pero que se están dando los últimos detalles de varios de ellos, entre los que destaca el jugador Nicolás Díaz.

Publicidad

Publicidad

Esta semana el nombre del central chileno ha sonado bastante fuerte, siendo una de las grandes apuestas del cuadro de La Victoria. Eso sí, no es una tarea sencilla poder traerlo al Perú. Primero por la edad, aparte de tener contrato con el Puebla de México. Pero las conversaciones están avanzando bastante rápido, por lo que se espera que se tengan detalles importantes pronto.

Según la información del periodista deportivo Gerson Cuba, las negociaciones están avanzando bastante bien. En estos momentos se está llegando a un acuerdo entre las partes y parece que pronto se podría cerrar. “Nicolás Díaz se aproxima a Alianza Lima. Negociaciones avanzadas para el préstamo del jugador. Pronto a cerrarse”, fue lo que dio a conocer el hombre de prensa en sus redes sociales.

Nicolás Díaz jugando en Puebla (Foto: Getty).

Publicidad

Publicidad

El central de 26 años llegaría a Alianza Lima para competir con Carlos Zambrano y Renzo Garcés el titularato. Justo este año 2025 si algo le terminó faltando al cuadro ‘blanquiazul’ son centrales, así que están tratando de mejorar esto para la siguiente campaña. Tanto a nivel internacional como nacional sufrieron mucho, al no tener piezas de recambio.

¿Quién es Nicolás Díaz?

Posiblemente en este momento para varios hinchas el nombre de Nicolás Díaz sea uno desconocido. Pero lo cierto que el defensor de 26 años es bastante importante. Incluso ha formado parte en algún momento de la Selección de Chile, por lo que es un jugador con una proyección importante que podría ser muy útil para competir a nivel internacional.

ver también Siguen asegurando jugadores: Alianza Lima prepara dos talentosos refuerzos para el 2026

Actualmente viene jugando en el conjunto de Club Puebla, pero su pase le pertenece al cuadro de los Xolos de Tijuana. Conjunto con el que el cuadro ‘Blanquiazul’ viene negociando.

Publicidad

Publicidad

Su año no fue fácil, comenzó a préstamo en el cuadro de Unión Española de Chile, en donde terminó jugando 19 partidos entre torneos nacionales e internacionales. Siendo titular en la mayoría de encuentros en los que estuvo en este club. Después volvió a ser cedido, esta vez a Puebla acá fueron 15 los partidos en los que estuvo.

Así que es un jugador con buen recorrido, que viene jugando y que podría ser útil en el esquema de Pablo Guede. Quien estará trabajando con el equipo desde el próximo año.

Datos Claves

Nicolás Díaz negocia su llegada a Alianza Lima mediante un préstamo desde México.

negocia su llegada a mediante un préstamo desde México. El defensa de 26 años pertenece a Xolos de Tijuana y jugó en el Puebla.

pertenece a y jugó en el Puebla. Nicolás Díaz disputó 19 partidos con Unión Española y 15 encuentros con el Club Puebla.

Publicidad