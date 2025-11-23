¿Siguen las Eliminatorias Sudamericanas? En Conmebol dudan de la creación de la Liga de Naciones y Perú está a la expectativa

El objetivo primordial de la Selección Peruana está puesto en la clasificación al Mundial 2030, pero lo más curioso es que todavía no se sabe cuál será el formato específico de competencia ya que algunos equipos inscribirán su nombre en la competencia de manera automática al ser sedes oficiales. Dicho esto, existe una posibilidad para la creación de la Liga de Naciones y desde Conmebol lo saben.

Durante los últimos días se han podido conocer distintas informaciones en donde podría estar dándose sugerencias para la organización de un torneo muy similar al que se viene realizando con enorme éxito en otros continentes como Europa y África. El hecho de que Argentina, Uruguay y Paraguay ya tengan su boleto para el Mundial 2030 ocasionaría que la modalidad de ingreso cambie para los demás.

Es por ello que la Liga de Naciones empezó a ganar cierto nivel de peso en los medios internacionales, aunque ahora último se filtró una posible postura por parte de Conmebol al respecto. Resulta que para el ente máximo continental no habrían muchos beneficios si tenemos en cuanta el poderío adquisitivo que históricamente vienen generando las Eliminatorias Sudamericanas.

La Liga de Nacional ocasiona cierta polémica en Conmebol

“Hay más de un dirigente que no ve con buenos ojos de que nazca una Liga de Naciones porque creen que no despertará tanto interés en el público y, por ello, no tendrá los mismos niveles de audiencia, no se podrá cobrar tanto por los derechos de televisación, los sponsors responderán de manera inferior y, además, no se venderán tantas entradas”; comentó el periodista argentino Juan José Buscalia en el programa ‘Mano a Mano‘ respecto a este posible campeonato.

Siguiendo la misma línea, se explicó a detalle lo que ocasionaría la organización de una Liga de Naciones en esta parte del mundo cuando el negocio podría sería distinto. “No es lo mismo jugar en el Nacional de Lima con 50 mil personas frente a Brasil por la clasificación que recibir a otro seleccionado y en donde no esté el incentivo del Mundial. No quieren resignar dinero. Hay mucho en juego porque la vida de las federaciones de Conmebol depende de las Eliminatorias“.

¿La Selección Peruana se beneficiaría con la creación de una Liga de Naciones?

Entendiendo que el formato podría variar en cuanto a los países participantes, con relación a las Eliminatorias Sudamericanas ya que se comenta que desde Concacaf se sumarían las selecciones para armar una Liga de Naciones más competitiva, en principio podría ser beneficioso para el progreso de la Selección Peruana, más aún cuando ahora estamos frente a un proceso de transición.

Claramente, el objetivo principal seguiría siendo la competencia de cara al Mundial 2030, así que desde la Federación Peruana de Fútbol tendrían que visualizar dicho escenario como el más importante. Por más que los cupos puedan estar esperándonos al posiblemente solo ser tres y medio, el equipo de todos deberá afianzarse de cara al futuro cercano.

DATOS CLAVES

Evalúa la creación de una Liga de Naciones sudamericana, ante la clasificación automática de Argentina , Uruguay y Paraguay al Mundial 2030 .

sudamericana, ante la clasificación automática de , y al . Conmebol no ve con buenos ojos la Liga de Naciones por la posible disminución de audiencia e ingresos por derechos de TV y sponsors, según el periodista Juan José Buscalia .

no ve con buenos ojos la por la posible e por derechos de TV y sponsors, según el periodista . El periodista Juan José Buscalia afirmó que la vida de las federaciones de Conmebol depende de las Eliminatorias Sudamericanas.

