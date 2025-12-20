Lo quieren fichar en la MLS y la respuesta final de Álex Valera sobre dejar o no Universitario

Para nadie es ninguna novedad que Álex Valera demostró un tremendo nivel durante la temporada 2025. Vistiendo la camiseta de Universitario de Deportes, además de ser uno de los grandes artífices del tricampeonato nacional, el goleador se ganó un nombre de vital relevancia que ahora mismo ya genera tendencia en el exterior, específicamente en la MLS de los Estados Unidos.

Resulta que durante las últimas horas se pudo conocer la información de que Álex Valera andaría en la mira de la MLS de los Estados Unidos, aunque por el momento no se ha revelado el equipo que estaría analizándolo. Lo más curioso es que el protagonista ya estaría muy al tanto de la situación e incluso habría tomado una contundente decisión, con lo cual su futuro no está en discusión.

“Tengo una información de que hay una oferta importante de la MLS por Álex Valera. Esta llegó al jugador, todavía no al club, pero la están pensando”; fue la revelación en primera instancia del panelista Nicolás Kubo durante la última edición del programa digital ‘Pepas de la PM‘ y con lo cual se puede entender que los enormes rendimientos del ‘9’ no pasan desapercibidos en el exterior.

¿Cuál es la decisión de Álex Valera sobre aceptar una propuesta de la MLS de los Estados Unidos?

Durante el mismo programa ‘Pepas de la PM‘, se pudo conocer que Álex Valera se mantiene muy interesado en continuar su carrera defendiendo la camiseta de Universitario de Deportes pensando en la temporada 2026. Es muy probable que el objetivo del tetracampeonato nacional y de hacer una buena Copa Libertadores lo tenga enfocado en seguir dando la hora con los merengues.

Fuente: Universitario.

“El agente que representa Álex Valera me dijo que no había nada, que incluso lo habían ofrecido y todavía no encuentran respuesta, pero yo tengo entendido que Valera está con muchísimas ganas de quedarse”; señaló el comunicador deportivo Gustavo Peralta y con lo cual queda clarísimo que, por ahora, los hinchas de la ‘U’ podrán estar muy tranquilos en que seguirán viendo de cerca al ‘Valegol’.

El valor actual de Álex Valera en el mercado internacional

De acuerdo al portal especializado ‘Transfermarkt‘, podemos apreciar que Álex Valera tiene una cotización internacional de 1 millón de euros, lo que en soles daría un promedio cercano a los 4 millones. Además, su contrato con Universitario de Deportes es hasta diciembre del año 2026, así que el equipo que quiera contar con sus servicios deberá sentarse a negociar por dicho monto como el precio mínimo y a partir de ahí llegar a un acuerdo si es que lo logran.

Fuente: Transfermarkt.

