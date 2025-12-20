Movistar tomó una decisión definitiva sobre el futuro de Gol Perú: “Notificación de cambios…”

Se vienen cambios importantes en la programación del fútbol peruano para la temporada 2026. Una de ellas tiene que ver con la transmisión de los partidos, la cual ahora pasará a ser solo por una misma señal. Por esa razón se ha conocido a detalle de lo que ocurrirá con el canal Gol Perú, que venía transmitiendo algunos partidos de la Liga 1.

Publicidad

Publicidad

Esta temporada 2025 el canal 14 del paquete de Movistar tuvo los partidos de local de dos equipos nacionales. Transmitiendo los juegos de Sport Boys y el campeón Universitario de Deportes. Pero, el contrato que tenían con estos elencos llegó a su final con el torneo de este año, así que para el siguiente año ya no tendrá ningún cuadro nacional que cubrir.

Por esta razón, se ha conocido por la misma Movistar lo que pasará con el canal Gol Perú el siguiente año. Anunciando mediante un comunicado, que tanto el canal número 14 como Gol TV ya no seguirán en la programación desde el 1 de enero del 2026. Esta es una decisión dura que se conoció que podría ocurrir con al quedarse sin derechos de transmisión del torneo local.

Comunicado de Movistar (Foto: Movistar).

Publicidad

Publicidad

¿Dónde transmitirán los partidos de Universitario y Sport Boys?

Tanto Universitario de Deportes como Sport Boys por reglamento están obligados a pasar al canal de la FPF, es decir L1 Max. Esta es una disposición que se decisión con el fin de tener a todos los clubes alineados, así como también poder darle un mayor equilibrio a lo que gana cada uno de los clubes en el torneo nacional.

Pero en el caso de la ‘U’ todavía no han decidido si pasarán a este canal. Esto debido a que no han llegado a un acuerdo, saben que son un equipo importante, por lo que se mueve mucho dinero con su imagen. Así que si no consiguen un buen dinero, es posible que solo se transmitan los juegos por su plataforma, esto no está decidido aun. No obstante, es casi un hecho que pasarán a Liga 1 MAX.

ver también Lo quieren fichar en la MLS y la respuesta final de Álex Valera sobre dejar o no Universitario

Por otro lado, el periodista Horacio Zimmerman confirmó que se viene un importante cambio para la transmisión de los partidos: “Está todo ya dado para que el próximo año 2026, Liga 1 MAX vaya por la señal de Movistar. No se ha hecho oficial pero ya es un secreto a voces al tener un nuevo dueño de telefonía como ‘Integratel'”, contó en el programa ‘Doble Punta’.

Publicidad

Publicidad

Datos Claves

El canal Gol Perú dejará de emitirse el 1 de enero de 2026 tras perder derechos.

Universitario de Deportes y Sport Boys deberán transmitir sus partidos por L1 Max en 2026.

La señal de L1 Max se incorporará a la programación de Movistar el próximo año.

Publicidad