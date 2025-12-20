El crack brasileño que desea jugar en Universitario y espera la llamada para firmar el 2026

El cuadro de Universitario de Deportes volvió a salir campeón y ahora buscan el Tetracampeonato. Una misión que no será fácil, pero que para lograrla necesitan jugadores de gran nivel. Para ello se ha conocido que hay un futbolista brasileño que está esperando el llamado para firmar con el club. Tiene muchas ganas de mudarse a Ate y podría ser un refuerzo top para el equipo.

Debido al gran momento que está pasando la ‘U’ en la Liga 1, se ha conocido que hay varios que están interesados en llegar a ponerse la ‘crema’. Y ahora hay un futbolista de Brasil que tendría una importante opción de llegar a Ate, pues está realmente interesado en fichar por el actual campeón peruano.

Se trata de Leonai Souza, futbolista que actualmente milita en el Barcelona SC. El periodista Kioshi Kubo contó que en el pasado estuvo muy cerca de firmar con los ‘cremas’. “Él estuvo a nada de llegar a la ‘U’. Ya estaba con los pasajes, a nada de ir a Universitario, cuando vino Ureña“, acotó en el programa Pepas de la PM.

Por otro lado, con esta información el periodista Gustavo Peralta también contó que tenía información sobre su posible fichaje. Pues el jugador está dispuesto a llegar al cuadro de Ate, pero claro en este caso falta que el mismo club quiera este fichaje.

“Hable con su representante, que es uruguayo, y la frase exacta fue: ‘A Leonai le encantaría ir a la ‘U’, se quedó con la espina de no llegar, le gustaría, pero nadie de la ‘U’ nos ha llamado. Si nos llamaran, nosotros vamos encantados’. Además, dejó entrever que quieren salir de Barcelona”, manifestó el hombre de prensa.

Los números de Leonai Souza en Ecuador

Teniendo en cuenta que el brasileño juega de pivote, mismo puesto que Rodrigo Ureña que está próximo a irse de Ate, podría ser un buen fichaje. En el cuadro ecuatoriano este año no ha gozado de una gran continuidad, teniendo muchos partidos desde el banco o incluso sin llegar a jugar. Tiene contrato hasta finales del 2026, así que su fichaje sería por un préstamo o si logra rescindir su contrato.

En total son 31 partidos los que ha llegado a disputar, no ha hecho goles, pero ha dado 2 asistencias en 1680 minutos. Recordemos que enfrentó a Universitario de Deportes en la Copa Libertadores, jugando ambos partidos que terminaron en derrota por 1-0.

Datos Claves