Sebastián Britos apoyó a Jorge Fossati en su repentina desvinculación de Universitario: “Muchas cosas no le gustaban”

Si bien Jorge Fossati no pertenece más a Universitario de Deportes al no llegar a un acuerdo con la directiva pensando en la temporada 2026, la novela sigue dando rumores y diversas versiones de lo que realmente sucedió. El mismo protagonista habló de ello, aunque ahora fue Sebastián Britos quien evidenció algunas vivencias en la interna con respecto a la postura del estratega.

El arquero uruguayo, quien por cierto tampoco seguirá en Universitario de Deportes al no haber sido renovado, conversó con medios deportivos de su país y contó que pasó en la interna del plantel. Además, no perdió la oportunidad para señalar que Jorge Fossati siempre fue un profesional muy exigente y que a la vez mostró algunas diferencias al no estar de acuerdo en varios aspectos.

“Fossati es recontra exigente y detallista. Sentí que estaba un poco desgastado. Él es muy exigente y había muchas cosas que no le gustaban y no llegó a acuerdo con el club. No sé exactamente qué pasó. Es jodido estar jugando constantemente, la altura, la logística, las canchas a veces no son buenas, son un montón de factores que hacen más complejo el torneo”; contó Sebastián Britos.

¿Por qué Universitario decidió no seguir contando con Sebastián Britos?

De acuerdo a distintas informaciones, se pudo conocer que Universitario de Deportes tiene la intención de repatriar a Diego Romero para que sea el arquero titular del equipo en la temporada 2026. Dicha apuesta habría sido la razón principal por la que no renovaron el vínculo con un Sebastián Britos que optó por no pedir razones de por medio y así no frustrarse con las posibles respuestas.

“No pedí explicaciones porque las explicaciones que me iban a dar me iban a caer peor que la decisión. Preferí ahorrarme la calentura. No sé cuáles son los planes que tiene el club ni en qué se basaron, pero me fui tranquilo. Mi trabajo lo dice. No es fácil jugar en un equipo grande. A pesar de los altibajos, pude salir adelante, incluso después de los errores”; dijo en ‘Medios Públicos‘ de Uruguay.

El nuevo líder que Universitario tiene listo para la temporada 2026

Tras las salidas de Jorge Fossati y Sebastián Britos, además de algunas novedades más que podrían darse en las próximas semanas, Universitario de Deportes ya tiene al nuevo líder para que comande al primer equipo. Hablamos de Javier Rabanal, entrenador español que firmará con los cremas por dos años y con opción a uno más de acuerdo a los objetivos. Es más, se filtró la información de que su llegada y presentación en Lima está lista para el lunes 22 de diciembre.

DATOS CLAVES

El arquero Sebastián Britos no continuará en Universitario tras no ser renovado para el 2026.

no continuará en tras no ser renovado para el 2026. Jorge Fossati dejó Universitario al no llegar a un acuerdo con la directiva.

dejó al no llegar a un acuerdo con la directiva. El entrenador Javier Rabanal será presentado oficialmente en Universitario el lunes 22 de diciembre.

