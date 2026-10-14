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Europa League

Celta vs. Juventus: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 2 de la Europa League

Celta y Juventus se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Celta Vigo vs. Juventus, Europa League
Celta Vigo vs. Juventus, Europa League

Juventus visita a Celta este jueves 15 de octubre por la segunda jornada de la Europa League.

Juventus llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Celta tratará de dar el golpe.

Horario del partido

  • Perú: 14:00 hs
+ Seguinos en

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Celta perdió 0-1 como visitante ante Omonia en la fecha anterior. Celta está 27° en la tabla con 0 puntos.

En su último compromiso, Juventus ganó 5-0 como local ante Nijmegen. El conjunto lidera la tabla con 3 puntos.

El historial entre Celta y Juventus

Celta y Juventus se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 1 triunfo de Celta y 1 de Juventus.

Últimos 2 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
09/03/2000Celta vs. Juventus4-01999/2000
02/03/2000Juventus vs. Celta1-01999/2000

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Torreense vs. Sunderland — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
  • Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
  • Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
  • NK Celje vs. Omonia — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
  • Lech Poznan vs. Leverkusen — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
  • Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
  • AZ Alkmaar vs. Hapoel — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
  • Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
  • Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
  • Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
  • Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
  • Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
  • Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
  • Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
  • Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
  • Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
  • Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

En síntesis

  • Celta y Juventus se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • Celta suma 0 puntos en el torneo.
  • Juventus suma 3 puntos tras vencer a Nijmegen.
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