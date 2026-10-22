Celtic vs. Celta en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Europa League

Celtic y Celta se enfrentan este jueves 22 de octubre, en el Celtic Park, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Celtic recibe a Celta este jueves 22 de octubre desde las 14:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Europa League, se disputará en el Celtic Park. Los dos llegan sin puntos en esta Europa League y necesitan reaccionar ya, antes de que la fase de liga se les complique todavía más.

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Ninguno sumó en sus primeras dos presentaciones del torneo, así que el que gane esta noche respira y el que pierde queda prácticamente obligado a ganar todo lo que resta.

La actualidad de ambos equipos

El Celtic no pudo levantar cabeza en el arranque de la fase de liga: cayó 1-3 de local ante Ferencvaros y después se fue goleado 4-1 en su visita al Benfica. Dos derrotas que lo dejan 33° de 36 equipos y con la urgencia de sumar sus primeros puntos frente a su gente.

El Celta tampoco encontró rumbo en Europa. Perdió 0-1 como visitante ante el Omonia y después cayó 2-1 de local frente a la Juventus, un resultado que duele más por lo que significaba jugar en casa. Con 0 puntos y puesto 28, viaja a Glasgow con la necesidad de cortar la mala racha antes de que el torneo se le escape.

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El historial entre Celtic y Celta

El historial entre ambos es mínimo pero parejo: se enfrentaron dos veces, hace más de dos décadas, y cada uno ganó en su propia cancha. El Celtic se impuso 1-0 en Glasgow y el Celta respondió con un 2-1 en Vigo, así que no hay ventaja marcada de ninguno de los dos cuando se trata de este cruce.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/12/2002 Celta vs. Celtic 2-1 UEFA Europa League 28/11/2002 Celtic vs. Celta 1-0 UEFA Europa League

Horario del partido

Perú: 14:00 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Sturm Graz vs. Marseille — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

OFI Crete vs. Leverkusen — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Juventus vs. Rennes — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Zagreb vs. Nijmegen — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Ferencvaros vs. Torreense — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Ararat vs. AZ Alkmaar — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Hoffenheim vs. Lyon — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Omonia vs. Benfica — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Olympiacos vs. Sparta — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Lillestroem vs. Real Sociedad — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Jagiellonia vs. Anderlecht — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Viktoria vs. Levski Sofia — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Beşiktaş vs. Crystal Palace — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Bournemouth vs. Milan — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

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En síntesis