Dónde ver EN VIVO Benfica vs. Celtic por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

El jueves 15 de octubre el Benfica llega con puntaje ideal a la segunda fecha de la Europa League y el Celtic necesita reaccionar rápido en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica.
Es la segunda jornada de la fase de liga del torneo y los dos equipos arrancaron con resultados opuestos. Para el Celtic ya es una final anticipada si no quiere quedar lejos de la clasificación.
Horario del partido
- Perú: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN3, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
El Benfica empezó de la mejor manera en esta Europa League: ganó 2-0 como visitante frente al Milan y eso lo tiene noveno en la tabla general con 3 puntos. Llega como favorito y con la confianza de haber resuelto bien un partido complicado fuera de casa.
El Celtic, en cambio, arrancó con el pie izquierdo. Perdió 1-3 de local ante el Ferencvaros y quedó en el puesto 28 sin sumar unidades. Necesita un triunfo afuera para no comprometer sus chances en esta fase de liga tan larga.
El historial entre Benfica y Celtic
Se enfrentaron en seis ocasiones y el historial es parejo mirando los números generales, aunque con ligera ventaja para el Benfica: tres victorias contra dos del Celtic y un empate, con 6 goles a favor de los portugueses y 5 para los escoceses. Eso sí, hace más de una década que no se cruzan: el último antecedente data de 2012, cuando Benfica ganó 2-1 después de un 0-0 en Glasgow.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|20/11/2012
|Benfica vs. Celtic
|2-1
|UEFA Champions League
|19/09/2012
|Celtic vs. Benfica
|0-0
|UEFA Champions League
|06/11/2007
|Celtic vs. Benfica
|1-0
|UEFA Champions League
|24/10/2007
|Benfica vs. Celtic
|1-0
|UEFA Champions League
|01/11/2006
|Benfica vs. Celtic
|3-0
|UEFA Champions League
|17/10/2006
|Celtic vs. Benfica
|3-0
|UEFA Champions League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Torreense vs. Sunderland — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
- Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
- Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
- NK Celje vs. Omonia — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
- Lech Poznan vs. Leverkusen — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
- Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
- AZ Alkmaar vs. Hapoel — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
- Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
- Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
En síntesis
- Benfica y Celtic se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium.
- Benfica suma 3 puntos tras vencer a Milan.
- Celtic suma 0 puntos en el torneo.