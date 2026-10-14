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Dónde ver EN VIVO Benfica vs. Celtic por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

Benfica y Celtic se enfrentan este jueves 15 de octubre, en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Benfica vs. Celtic, Europa League
Benfica vs. Celtic, Europa League

El jueves 15 de octubre el Benfica llega con puntaje ideal a la segunda fecha de la Europa League y el Celtic necesita reaccionar rápido en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica.

Es la segunda jornada de la fase de liga del torneo y los dos equipos arrancaron con resultados opuestos. Para el Celtic ya es una final anticipada si no quiere quedar lejos de la clasificación.

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Horario del partido

  • Perú: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Benfica empezó de la mejor manera en esta Europa League: ganó 2-0 como visitante frente al Milan y eso lo tiene noveno en la tabla general con 3 puntos. Llega como favorito y con la confianza de haber resuelto bien un partido complicado fuera de casa.

El Celtic, en cambio, arrancó con el pie izquierdo. Perdió 1-3 de local ante el Ferencvaros y quedó en el puesto 28 sin sumar unidades. Necesita un triunfo afuera para no comprometer sus chances en esta fase de liga tan larga.

El historial entre Benfica y Celtic

Se enfrentaron en seis ocasiones y el historial es parejo mirando los números generales, aunque con ligera ventaja para el Benfica: tres victorias contra dos del Celtic y un empate, con 6 goles a favor de los portugueses y 5 para los escoceses. Eso sí, hace más de una década que no se cruzan: el último antecedente data de 2012, cuando Benfica ganó 2-1 después de un 0-0 en Glasgow.

Últimos 6 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
20/11/2012Benfica vs. Celtic2-1UEFA Champions League
19/09/2012Celtic vs. Benfica0-0UEFA Champions League
06/11/2007Celtic vs. Benfica1-0UEFA Champions League
24/10/2007Benfica vs. Celtic1-0UEFA Champions League
01/11/2006Benfica vs. Celtic3-0UEFA Champions League
17/10/2006Celtic vs. Benfica3-0UEFA Champions League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Torreense vs. Sunderland — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
  • Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
  • Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
  • NK Celje vs. Omonia — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
  • Lech Poznan vs. Leverkusen — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
  • Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
  • AZ Alkmaar vs. Hapoel — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
  • Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
  • Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
  • Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
  • Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
  • Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
  • Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
  • Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
  • Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
  • Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
  • Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

En síntesis

  • Benfica y Celtic se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium.
  • Benfica suma 3 puntos tras vencer a Milan.
  • Celtic suma 0 puntos en el torneo.
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