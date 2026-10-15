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Europa League

Marseille vs. Olympiacos en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 2 de la Europa League

Marseille y Olympiacos se enfrentan este jueves 15 de octubre, en el Estadio CEPAC Velodrome, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Marseille vs. Olympiacos, Europa League
Marseille vs. Olympiacos, Europa League

Marseille recibe a Olympiacos este jueves 15 de octubre en el Estadio CEPAC Velodrome por la segunda jornada de la Europa League.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

Horario del partido

  • Perú: 14:00 hs
+ Seguinos en

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Marseille perdió 1-4 como visitante ante Beşiktaş. El conjunto marcha 32° con 0 puntos.

Olympiacos viene de ganar 2-1 como local ante Jagiellonia. El equipo ocupa el puesto 13 con 3 puntos.

El historial entre Marseille y Olympiacos

Marseille y Olympiacos se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 2 triunfos de Marseille y 2 de Olympiacos.

Últimos 4 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/12/2020Marseille vs. Olympiacos2-1UEFA Champions League
21/10/2020Olympiacos vs. Marseille1-0UEFA Champions League
23/11/2011Marseille vs. Olympiacos0-1UEFA Champions League
13/09/2011Olympiacos vs. Marseille0-1UEFA Champions League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Torreense vs. Sunderland — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
  • Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
  • Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
  • NK Celje vs. Omonia — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
  • Lech Poznan vs. Leverkusen — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
  • Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
  • AZ Alkmaar vs. Hapoel — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
  • Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
  • Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
  • Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
  • Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
  • Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
  • Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
  • Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
  • Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
  • Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
  • Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

En síntesis

  • Marseille y Olympiacos se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
  • Marseille suma 0 puntos en el torneo.
  • Olympiacos suma 3 puntos tras vencer a Jagiellonia.
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