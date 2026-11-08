Sunderland vs. Chelsea: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 10 de la Premier League

Sunderland y Chelsea se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Stadium of Light, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Sunderland recibe a Chelsea este domingo 8 de noviembre desde las 09:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Stadium of Light. El Sunderland está pegado al fondo de la tabla y necesita resultados urgentes antes de que la temporada se le escape. Enfrente tiene a un Chelsea que pelea arriba y llega como claro favorito.

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Para el local es casi una final por aire: cada punto que no suma lo acerca más al descenso. Para el Chelsea, en cambio, es una chance de seguir prendido a la pelea por los puestos de Champions.

La actualidad de ambos equipos

El Sunderland es el último de la Premier League con apenas 5 puntos en 9 fechas, un arranque que lo complica serio. Viene de caer 1-3 como visitante ante Coventry y antes de eso rescató un empate sin goles frente al Leeds, aunque la última vez que jugó de local en el Stadium of Light no pudo convertir. La urgencia es evidente: necesita ganar sí o sí para no quedar aislado en el fondo.

El Chelsea, en cambio, llega cuarto con 16 unidades y mostrando altibajos pero con jerarquía suficiente para sostenerse arriba. Goleó 2-0 de local al Manchester United en su presentación más reciente, aunque en el medio sufrió una caída ante Tottenham que le recordó que no todo es lineal. Fuera de casa viene de ganarle a Everton, así que llega con confianza para buscar los tres puntos como visitante.

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El historial entre Sunderland y Chelsea

El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor del Chelsea, que se impuso en 57 de los 115 cruces, contra 39 victorias del Sunderland y 19 empates. En goles también manda el conjunto londinense, con 213 contra 173.

Sin embargo, los antecedentes más recientes le sonríen al Sunderland: en el último duelo, jugado en mayo, se quedó con el triunfo por 2-1, y también ganó el cruce anterior a ese por 2-1 como visitante. Una racha que el local va a querer sostener este domingo.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/05/2026 Sunderland vs. Chelsea 2-1 Premier League 25/10/2025 Chelsea vs. Sunderland 1-2 Premier League 21/05/2017 Chelsea vs. Sunderland 5-1 Premier League 14/12/2016 Sunderland vs. Chelsea 0-1 Premier League 07/05/2016 Sunderland vs. Chelsea 3-2 Premier League 19/12/2015 Chelsea vs. Sunderland 3-1 Premier League 24/05/2015 Chelsea vs. Sunderland 3-1 Premier League 29/11/2014 Sunderland vs. Chelsea 0-0 Premier League 19/04/2014 Chelsea vs. Sunderland 1-2 Premier League 17/12/2013 Sunderland vs. Chelsea 2-1 League Cup

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Horario del partido

Perú: 09:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs

Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs

Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs

Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 11:30 hs

En síntesis