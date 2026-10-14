Torreense vs. Sunderland en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 2 de la Europa League

Torreense y Sunderland se enfrentan este jueves 15 de octubre, en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

El jueves 15 de octubre, en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa, Torreense recibe a un Sunderland que llega con paso perfecto en esta Europa League.

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Los dos arrancaron con triunfo en la fase de liga y una nueva victoria los metería de lleno en la pelea por los puestos de arriba. Para el Sunderland es además la chance de confirmar que puede competir de igual a igual en Europa.

Horario del partido

Perú: 11:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Torreense debutó con una victoria ajustada, 2-1 como visitante ante Lillestroem, un resultado que lo dejó con 3 puntos y en la mitad de la tabla entre los 36 equipos del certamen. Jugar ahora en su propio estadio es una oportunidad para sumar de local y meterse en zona de clasificación.

El Sunderland llega como favorito después de ganar 1-0 en casa frente al AZ Alkmaar, un resultado que lo puso también en 3 puntos pero un poco más abajo en la tabla general. El equipo inglés quiere mostrar que ese arranque no fue casualidad y necesita otro triunfo para despegarse del pelotón.

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad — jueves 15 de octubre, 11:45 hs

Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 11:45 hs

NK Celje vs. Omonia — jueves 15 de octubre, 11:45 hs

Lech Poznan vs. Leverkusen — jueves 15 de octubre, 11:45 hs

Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 11:45 hs

AZ Alkmaar vs. Hapoel — jueves 15 de octubre, 11:45 hs

Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 11:45 hs

Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

En síntesis