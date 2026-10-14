Torreense vs. Sunderland en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 2 de la Europa League

El jueves 15 de octubre, en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa, Torreense recibe a un Sunderland que llega con paso perfecto en esta Europa League.
Los dos arrancaron con triunfo en la fase de liga y una nueva victoria los metería de lleno en la pelea por los puestos de arriba. Para el Sunderland es además la chance de confirmar que puede competir de igual a igual en Europa.
Horario del partido
- Perú: 11:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Torreense debutó con una victoria ajustada, 2-1 como visitante ante Lillestroem, un resultado que lo dejó con 3 puntos y en la mitad de la tabla entre los 36 equipos del certamen. Jugar ahora en su propio estadio es una oportunidad para sumar de local y meterse en zona de clasificación.
El Sunderland llega como favorito después de ganar 1-0 en casa frente al AZ Alkmaar, un resultado que lo puso también en 3 puntos pero un poco más abajo en la tabla general. El equipo inglés quiere mostrar que ese arranque no fue casualidad y necesita otro triunfo para despegarse del pelotón.
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
- Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
- NK Celje vs. Omonia — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
- Lech Poznan vs. Leverkusen — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
- Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
- AZ Alkmaar vs. Hapoel — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
- Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
- Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
En síntesis
- Torreense y Sunderland se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Torreense suma 3 puntos tras vencer a Lillestroem.
- Sunderland suma 3 puntos tras vencer a AZ Alkmaar.