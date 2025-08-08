Manchester United y Fiorentina juegan este sábado 9 de agosto uno de los partidos amistosos más atractivos de la jornada en Europa. El duelo se lleva a cabo en el mítico Old Trafford de Manchester, Inglaterra. Ambos equipos disputan su último juego de preparación antes del inicio de sus respectivas temporadas.

Los ‘Red Devils’ han disputado varios partidos amistosos en Estados Unidos, correspondientes a la Premier League Summer Series, un certamen de pretemporada organizado por la propia liga inglesa. Mantuvo un invicto de cuatro partidos con dos victorias (ante West Ham y Bournemouth) y dos empates (Leeds y Everton). Ahora, piensa en el arranque de la Premier League ante Arsenal el domingo 17 de agosto.

Por su parte, la ‘Fiore’ ha realizado su pretemporada en Italia donde ha enfrentado rivales de menor categoría con triunfos (ante US Grosetto 1912 y Carrarese Calcio 1908). En tanto, en los últimos días, disputó un par de duelos en Inglaterra, pero sin lograr victorias: perdió 2-0 ante Leicester City y empató sin goles ante Nottingham Forest. Para el inicio de temporada, espera rival en el Play-off para la fase de liga de la UEFA Conference League.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Fiorentina?

El amistoso entre Manchester United y Fiorentina en Old Trafford, que se disputa este sábado 9 de agosto, tendrá los siguientes horarios de comienzo alrededor del mundo:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 06:45 AM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 07:45 AM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 08:45 AM .

. Estados Unidos (PT): 04:45 AM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 05:45 AM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 01:45 PM .

. Portugal y Reino Unido: 12:45 PM .

. Corea del Sur/Japón: 08:45 PM.

¿Cómo ver en vivo Manchester United vs. Fiorentina?

Manchester United vs. Fiorentina, partido amistoso en Old Trafford, que se disputa este sábado 8 de agosto, no tiene transmisión en TV para Latinoamérica. No obstante, el conjunto local ofrece la posibilidad de ver el encuentro vía streaming, aunque no de forma gratuita.

Los mancunianos ofrecen el partido en vivo con transmisión de MUTV, su canal oficial de streaming. Para acceder a este servicio, hay que pagar una membresía mensual de 7,99 libras esterlinas (38 soles peruanos y 10,75 dólares) y una anual de 29,99 libras esterlinas (142,69 soles peruanos y 40,34 dólares).

El servicio de streaming del Manchester United no sólo ofrece la chance de ver el partido amistoso ante Fiorentina, sino que también permite acceder a varios contenidos en exclusiva: desde conferencias de prensa y entrenamientos hasta entrevistas y partidos en diferido.

Las posibles alineaciones de Manchester United vs. Fiorentina

MANCHESTER UNITED: Altay Bayindir; Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Luke Shaw; Amad Diallo, Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo, Patrick Dorgu; Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes; y Matheus Cunha. DT: Rúben Amorim.

FIORENTINA: David De Gea; Dodô, Luca Ranieri, Mattia Viti, Niccolò Fortini; Nicolò Fagioli, Simon Sohm, Antonín Barák; Josip Brekalo, Moise Kean y Albert Gudmundsson. DT: Stefano Pioli.

