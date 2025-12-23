Octavio Rivero es uno de los delanteros que suena para reforzar a Universitario de Deportes. Si bien aún no trascendieron negociaciones con el tricampeón peruano, lo cierto es que no atraviesa una buena situación en Barcelona SC. Así lo dejó trascender tras la derrota ante Independiente del Valle en el último partido del año en Ecuador.

Universitario busca un refuerzo como centrodelantero para que le compita el lugar de titular a Álex Valera y reemplace la salida de Diego Churín. Entre tantos nombres que han sonado, Octavio Rivero es uno de ellos. Tras el último partido del Barcelona SC, el atacante uruguayo dejó duras declaraciones contra los dirigentes.

Octavio Rivero cuestionó a la dirigencia de Barcelona SC

Octavio Rivero habló con varios medios de comunicación en Ecuador poco después de la derrota ante Liga de Quito que condenó a Barcelona SC a jugar fase previa de Copa Libertadores. Tuvo palabras en homenaje a Mario Pineida y dejó su futuro en el aire.

“Fue un año bastante complicado, creo que se termina de la peor manera con la noticia que recibimos de nuestro compañero y, en mi caso, de mi amigo Mario (Pineida)”, empezó diciendo en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo. “Es algo muy triste, nos pegó a todos“, añadió.

Respecto a la situación del club y a las diferencias con los dirigentes, sobre todo con el presidente, Antonio Álvarez, dejó preocupantes dichos. “No terminamos como hubiésemos querido. Nos vamos tristes, pero ahora a descansar. No puedo hacer un análisis muy profundo, la situación es complicada“, adelantó.

“Lastimosamente, esta situación es insostenible. Creo que tanto yo como el grupo y mis compañeros la hemos pasado mal este tiempo. Esperemos que esto cambie, porque así es muy difícil seguir“, insinuó. Y agregó: “Tengo contrato (hasta 2027), habrá que ver. Ahora me quiero ir de vacaciones y desconectar un poco (…) Hay que ver qué va a pasar”.

Octavo Rivero habló con el nuevo entrenador de Universitario, Javier Rabanal

El delantero de Barcelona SC también habló sobre un hecho que se produjo apenas terminó el partido ante Independiente del Valle el pasado domingo. Es que tuvo una particular conversación con Javier Rabanal a solas. Muchos relacionaron esto con el presunto interés con Universitario.

Es que Rabanal ya fue anunciado como nuevo director técnico de la ‘U’. En este sentido, Rivero reveló qué fue lo que habló con el entrenador. “Con Rabanal nada, sólo lo felicité por el torneo“, aseguró.

De todas maneras, las especulaciones sobre su futuro continuarán en las próximas horas. En todo caso, el nuevo entrenador de Universitario definirá quién será su próximo centrodelantero en los próximos días.

