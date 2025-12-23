Universitario fichó al defensa Caín Fara y los hinchas explotaron: “¿Es mejor que Riveros y Di Benedetto?”

Universitario sacude al fútbol peruano con un fichaje que promete transformar su defensa. El club crema está por confirmar la llegada del defensor argentino Caín Fara, un zaguero de 31 años proveniente de Atlanta de la Segunda División de Argentina. La gran pregunta ahora es inevitable: ¿es mejor que Williams Riveros y Matías Di Benedetto?

Esperando que Universitario haga oficial la llegada de Caín Fara, Atlanta ya lo anunció, así que solo es cuestión de esperar. Con experiencia en el fútbol argentino y un estilo aguerrido, él llega a una ‘U’ que busca solidez en defensa tras inconsistencias que quedaron en evidencia en la Copa Libertadores.

Mientras tanto, los seguidores de Universitario no tardaron en comparar estadísticas, personalidad y proyección de cada central, y el nombre de Caín Fara aparece en el centro del huracán: ¿refuerzo de jerarquía o apuesta arriesgada?

En contraste, Williams Riveros se ha ganado cariño por su presencia física y liderazgo, mientras que Matías Di Benedetto ha mostrado momentos de buen pie desde el fondo y salida limpia. Sin embargo, la irregularidad internacional ha sido una constante para ambos, lo que abre espacio para que la llegada de Fara no solo complemente, sino que podría desplazar a alguno del once titular.

Universitario fichó a Caín Fara

Universitario fichó al defensor Caín Fara, pero lo que hace polémica esta transferencia es que tiene 31 años, una edad en la que muchos defensores ya pasaron su mejor versión. ¿Significa esto que Universitario prioriza experiencia sobre juventud? Para algunos hinchas es una muestra de ambición, para otros una señal de que el club ha dejado pasar oportunidades de fichar talento más joven y con mayor proyección económica.

Al final del día, la verdadera respuesta solo llegará en la cancha, donde estadísticas, rendimiento y resultados decidirán si Caín Fara puede superar a Riveros y Di Benedetto. Lo que sí es seguro es que Universitario ha encendido una discusión: ¿este fichaje cambiará el rumbo de la defensa crema o será solo otro nombre más en el plantel?

¿En qué clubes jugó Caín Fara?

Caín Fara debutó en Juventud Antoniana, club de la Tercera División de Argentina. Su estreno en Primera División fue con Aldosivi en la temporada 2019/2020. Luego pasó a Sol de América de Paraguay, Emelec de Ecuador y la última temporada estuvo en Atlanta de la Segunda División de Argentina.

¿Cuánto vale actualmente Caín Fara?

Caín Fara vale 175 mil euros, según el último reporte oficial de Transfermarkt. Su mejor monto fue en el 2023 cuando alcanzó 450 mil euros.

Datos claves

Universitario fichará al defensor argentino Caín Fara, de 31 años, procedente de Atlanta.

El club argentino Atlanta ya anunció oficialmente la salida de Caín Fara hacia Perú.

Caín Fara competirá por la titularidad con los defensores Williams Riveros y Matías Di Benedetto.

