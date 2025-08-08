Oficializan adiós en el Manchester United de Bruno Fernandes: se confirmó la salida de una figura

No hay vuelta atrás en el Manchester United y una de las figuras más importantes dejará el plantel sí o sí. La noticia fue confirmada por el periodista Fabrizio Romano en su red social X. Ahí, el comunicador reveló que los ‘Diablos Rojos’ perderán un crack y que tiene todo listo para irse al Chelsea.

Si bien es una situación que se veía venir, nadie esperaba que Manchester United venda a uno de sus jugadores al Chelsea. Ahora la noticia ha sido confirmada por Fabrizio Romano y el periodista mencionó que Alejandro Garnacho dejará Old Trafford para irse a Stamford Bridge.

Así pues, Fabrizio Romano confirmó que Alejandro Garnacho dejará Manchester United para irse al Chelsea: “¡Entiendo que Alejandro Garnacho ha acordado todos los detalles de los términos personales con el Chelsea! Acuerdo cerrado por el lado del jugador, solo quiere al Chelsea como se revela aquí desde julio”.

De igual modo, Fabrizio Romano también confirmó que Chelsea busca un par de jugadores más: “Las conversaciones con el Manchester United sobre el fichaje se iniciarán pronto. Chelsea persigue tanto a Garnacho como a Xavi Simons, como se revela”.

Garnacho deja al United por el Chelsea. (Foto: Fabrizio Romano)

Los números de Garnacho con el Manchester

En la última temporada de la Premier League, Alejandro Garnacho jugó 23 partidos como titular de 36 que disputó con Manchester United. Así pues, el delantero sumó 6 goles, brindó 2 asistencias y recibió una puntuación de 6.81 por parte de Sofascore.

¿Cuánto pagará Chelsea al United por Garnacho?

Según Transfer News Live, Chelsea pagará cerca de 53 millones de dólares al Manchester United por Alejandro Garnacho. Además, se estima que el delantero llegará por un contrato de cuatro temporadas.

