El Barça busca cerrar de la mejor manera LaLiga, luego de asegurar el título en el Clásico ante Real Madrid. Visita a Alavés que, sí o sí, debe ganar para no complicarse con el descenso.

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Deportivo Alavés le ganó 1-0 al FC Barcelona con gol de Ibrahim Diabaté este miércoles 13 de mayo en Mendizorroza por la fecha 36 de LaLiga 2025-26. El Barça, con mayoría de habituales suplentes, no lució bien y el local, muy necesitado, lo aprovechó para quedarse con una victoria clave para la permanencia.

El Barça tuvo algunos puntos interesantes como Roony Bardghji y Álvaro Cortés en la zaga central. Sin embargo, el equipo lució deslucido y Alavés lo jugó como una final. El gol sobre el final del primer tiempo de Diabaté marcó la única diferencia en el resultado final.

Pese a los ingresos de Pedri y Ferran Torres en el complemento, el equipo de Hansi Flick no pudo ante el gran trabajo de los defensas locales, destacándose Nahuel Tenaglia y Ville Koski. El 1-0 salva por el momento al conjunto albiazul del descenso, pero restan dos partidos más.

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Minuto a minuto EN VIVO de Alavés vs. FC Barcelona

Así fue el gol de Ibrahim Diabaté para el 1-0 de Alavés

¿SE RELAJÓ EL CAMPEÓN? Diabaté estuvo atento dentro del área y anotó el 1-0 de Alavés vs. Barcelona sobre el cierre del PT.



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/f6dr9CSoxy — SportsCenter (@SC_ESPN) May 13, 2026

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Resumen del Alavés 1-0 Barcelona por la fecha 36 de LaLiga 2025/2026

Todos los detalles del Alavés vs. FC Barcelona

Así quedó la tabla de posiciones de LaLiga 2025/2026