La estrategia del Barcelona para robarle el fichaje de Rodri al Real Madrid

En España aseguran que Barcelona se mantiene atento a las negociaciones entre Real Madrid y Manchester City por Rodri. ¿Por qué busca su fichaje? ¿Cómo piensa involucrarse?

FC Barcelona se mantiene a la expectativa de la situación de Rodri, vigente campeón del mundo con España y Balón de Oro del Mundial 2026. Si bien Real Madrid estaría negociando su fichaje con Manchester City, el Barça podría hacer un movimiento en caso de que las negociaciones entre ‘Merengues’ y ‘Citizens’ fracasen.

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Hay sorpresa en España por la información que sacó el diario AS sobre el interés del Barça por Rodrigo Hernández, uno de los mejores mediocampistas del mundo y gran candidato a quedarse con su segundo Balón de Oro de la revista France Football. Es que el volante de 30 años estaría a la expectativa de un acuerdo entre Real Madrid y Manchester City para vestir la camiseta ‘blanca’ a partir de la próxima temporada.

Barcelona, atento a Rodri (Diario AS).

Sin embargo, de acuerdo a la nota firmada por Santi Giménez, subdirector del diario AS, “desde el club catalán han hecho llegar al City la intención de conocer la situación contractual del mediocentro”. El motivo del interés no es del todo claro, pero el Barça, evidentemente, es admirador del jugador.

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Cómo Barcelona podría meterse en el fichaje de Rodri por Real Madrid

Por ahora, Real Madrid es el equipo que está más cerca de quedarse con los servicios de Rodri para la temporada 2026/2027. PSG intentó meterse en algún momento, pero el propio jugador está interesado únicamente en volver a España.

Sin embargo, tal como apunta la mencionada fuente, las pretensiones económicas del Manchester City hacen dudar al Madrid. Ahí es cuando el Barça quiere aprovechar la situación. De momento, sólo le ha hecho saber al conjunto inglés que está dispuesto a negociar por el jugador.

El contrato del volante campeón del mundo termina en junio de 2027 y con 30 años ya cumplidos, todo hace creer que su salida del equipo del Etihad está más cerca que nunca.

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¿Rodri, el reemplazo de Frenkie de Jong?

Una de las posibles razones por las que Barcelona se ha interesado en el fichaje de Rodri podría tener que ver con la reciente lesión de Frenkie de Jong. Cabe destacar que viene de sufrir una rotura del ligamento lateral interno (colateral medial) en la rodilla derecha del Mundial 2026.

No hay mejor reemplazo para el neerlandés que la máxima figura de la última Copa del Mundo, sobre todo con este panorama sobre su futuro. No obstante, el Barça está cubierto en la posición con Marc Bernal y Marc Casadó como opciones, mientras que Gavi y Pedri también pueden hacer el trabajo. Pero Rodri eleva el nivel.

DATOS CLAVE

FC Barcelona consultó al Manchester City por la situación contractual de Rodri .

consultó al Manchester City por la situación contractual de . Real Madrid negocia para fichar a Rodri en la temporada 2026/2027.

negocia para fichar a en la temporada 2026/2027. Junio de 2027 es la fecha de vencimiento del contrato de Rodri.