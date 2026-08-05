Dónde ver EN VIVO Inter vs AC Milan, amistoso internacional en Perth: canales de TV y streaming online

AC Milan e Inter disputan este miércoles 5 de agosto una nueva edición del Derby della Madonnina en un nuevo amistoso internacional como parte de su preparación para la temporada 2026/2027. El partido se juega en el Optus Stadium de la ciudad de Perth, en Australia, y comenzará a las 6:00 a. m. (hora de Perú).
El encuentro forma parte de la gira por Australia del Inter. El equipo dirigido por Cristian Chivu llegó el 2 de agosto para preparar sus próximos amistosos ante el AC Milan y la Juventus, dentro de esta etapa de pretemporada.
El Inter llega después de empatar 1-1 ante el Manchester City el sábado 1 de agosto y luego imponerse por 3-1 en la tanda de penales. Por su parte, el AC Milan, dirigido por Rubén Amorim, viene de igualar 2-2 ante el Celtic en otro amistoso. Ambos clubes aprovechan esta fase para probar variantes y sumar ritmo antes del inicio de la Serie A.
¿Dónde ver EN VIVO AC Milan vs Inter?
El partido amistoso entre AC Milan e Inter, que se juega en Perth, Australia, tiene transmisión en vivo para toda Sudamérica. Se puede ver en vivo por DSports en TV y por la plataforma de streaming DGO.
¿A qué hora se juega AC Milan vs Inter?
El AC Milan vs Inter, amistoso internacional programado para hoy, miércoles 5 de agosto, tiene los siguientes horarios de inicio:
- Perú, Colombia y Ecuador: 6:00 a. m.
- México (CDMX): 5:00 a. m.
- Chile y Estados Unidos (ET): 7:00 a. m.
- Argentina: 8:00 a. m.
- España: 1:00 p. m.
- Australia: 7:00 p. m.
DATOS CLAVE
- AC Milan e Inter jugarán un amistoso en Perth, Australia el 5 de agosto.
- DSports y DGO transmitirán el partido en vivo para toda la región de Sudamérica.
- 6:00 a.m. es el horario de inicio del encuentro para Perú, Colombia y Ecuador.