Barcelona mira otro delantero para olvidar a Julián Álvarez: marcó 4 goles por Europa League

En Portugal aseguran que el Barça está tras un delantero que marcó 4 goles en el último partido de Europa League. La opción Julián Álvarez luce complicada.

FC Barcelona sigue buscando un centrodelantero para suplir la salida de Robert Lewandowski. El objetivo principal es Julián Álvarez, pero la situación con el Atlético de Madrid no es para nada buena. Por eso, desde la directiva blaugrana evalúan otras opciones y, en Portugal, se menciona el nombre de Vangelis Pavlidis del Benfica.

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La opción de Julián Álvarez sigue siendo la principal en el Barça, pero en las últimas horas, esto se ha ido cuestionando, sobre todo por la postura del Atlético de Madrid. Si bien el argentino quiere jugar con la camiseta del conjunto blaugrana, la posibilidad es cada vez más lejana.

Por eso, para empezar a olvidar al delantero de la Selección Argentina, aparecen otros nombres. En un principio, se mencionó a Eli Junior Kroupi del Bournemouth, pero su cotización de más de 100 millones de euros llevaron a Barcelona a descartarlo. Ahora, aparece el nombre de Vangelis Pavlidis, según reportan desde Portugal y España.

Vangelis Pavlidis, autor de 4 goles ante St. Gallen, en la mira de Barcelona

Pavlidis ha tenido una gran actuación en su último partido en Benfica, lo que ha llevado a que diferentes medios hablen del interés del Barcelona. Este delantero griego de 27 años, de 1,86 metros, anotó un póquer de goles en la goleada 5-0 del equipo luso contra el St. Gallen por la segunda ronda clasificatoria de la Europa League.

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Benfica debía dar vuelta el 2-1 sufrido en Suiza y lo hizo con gran autoridad y un gran trabajo de Pavlidis, que anotó 4 de los 5 goles del equipo (el restante fue de Clément Lenglet, ex Barcelona). Así, su buen desempeño llevó a que algunos medios de Portugal y España lo pongan en el radar culé.

En Portugal, el diario deportivo Récord habló del interés de Barcelona por Pavlidis y lo catalogó incluso de “larga data”. En España, advirtieron la situación y medios como Mundo Deportivo y AS reconocieron que el Barça lo tiene en su lista de opciones.

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Sin embargo, no hay oferta por el atacante griego. A su vez, AS aseguró que las negociaciones con Benfica no serían sencillas por su llegada. Es que es muy tenido en cuenta por el entrenador Marco Silva y tiene contrato hasta julio de 2029.

El caso Julián Álvarez ya complica al Barcelona

Si bien la opción principal del Barcelona es Julián Álvarez, Atlético de Madrid quiere agotar la situación para que esta posibilidad se descarte. La última novedad respecto a este caso es la denuncia que hizo el cuadro rojiblanco contra la institución catalana.

El pasado jueves 30 de julio, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) admitió la apertura de un expediente contra el FC Barcelona producto de una denuncia del Atlético de Madrid por presunto acoso en medio de las negociaciones por su fichaje.

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Al Atleti le molestó que desde el Barça hayan tentado al jugador argentino en períodos por fuera de la ventana internacional de fichajes. En tal caso, espera que esto también lleve al conjunto catalán a desistir de su fichaje, ya que tanto club como jugador podrían ser sancionados.

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