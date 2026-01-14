Albacete 1-1 Real Madrid EN VIVO Y GRATIS por la Copa del Rey Vía América TV, Movistar Deportes y Tarjeta Roja: minuto a minuto

Albacete y Real Madrid juegan el día de hoy por los octavos de final de la Copa del Rey. A continuación, podrás seguir todas las incidencias gracias a 'Bolavip Perú'.

El Estadio Carlos Belmonte totalmente preparado para el partido de hoy entre Albacete vs. Real Madrid por los octavos de final de la Copa del Rey.

Los 'Manchegos' también llegaron al Estadio Carlos Belmonte en medio de una multitud de hinchas que los alentaron en las afueras.

Albacete y Real Madrid dicen presente en el gramado de juego del Estadio Carlos Belmonte a instantes de que empiece el partido por la Copa del Rey

El volante de Real Madrid intentó desde fuera del área un buen remate de zurda y el balón cerca del arco defendido por Lizoain.

El equipo local no lograr imponerse en el campo de juego y por ahora el trámite le corresponde a Real Madrid en este inicio de partido.

Asencio quedó tendido en el campo de juego por un duro choque en una disputa aérea. Ingresó el cuerpo médico de Real Madrid para revisar al defensor.

El crack de Real Madrid apareció por el sector izquierdo con velocidad, aunque no fue capaz de concretar su acción ni con remate ni con un centro.

El carrilero de Albacete se sumó al campo de Real Madrid y probó desde fuera del área en lo que pudo ser la primera acción de peligro para los suyos.

Ahora apareció Bernabeu para llegar con peligro a campo de Real Madrid y disparar desde fuera del área. El balón paso cerca del arco defendido por Lunin.

Franco Mastantuono anota el 1-1 del partido tras aprovechar un rebote del arquero Lizoain, quien se mandó con una gran atajada y luego no tuvo ayuda de sus defensas.

Albacete iguala 1-1 ante Real Madrid en el marco de los octavos de final de la Copa del Rey. Nos vamos al descanso y volvemos en 15'.

Albacete y Real Madrid juegan la etapa final del partido en el Estadio Carlos Belmonte. Por ahora, el duelo está igualado 1-1 con goles de Javi Villar y Franco Mastantuono.

Tanto Albacete como Real Madrid buscan adueñarse del balón en este inicio de la etapa final y por ahora están en disputan constante.

Tras un centro de Arda Guler, nadie de los merengues fue capaz de conectar en área de Albacete y el balón se perdió del campo de juego.

El volante de Real Madrid intentó vía tiro libre y no fue preciso ya que el balón pegó en la barrera de Albacete.

Albacete y Real Madrid se enfrentan el día de hoy en el marco de los octavos de final de la Copa del Rey. El Estadio Carlos Belmonte será el escenario de uno de los partidos más atractivos de la jornada, sobre todo cuando el equipo merengue quiere levantarse del tenso momento que vive en la interna; mientras que los locales buscarán ser la gran sorpresa y dar un golpe de autoridad en la mesa.

En cuanto a cómo llegan los equipos al partido, Albacete viene de igualar 0-0 ante Real Sociedad B y perder 0-3 frente a Leganés por la segunda división de España. Por otro lado, Real Madrid no la pasa nada bien luego de perder 3-2 contra FC Barcelona por la gran final de la Supercopa de España y peor aún cuando se hizo oficial la destitución de Xabi Alonso del cargo de entrenador.

¿A qué hora juegan Albacete vs. Real Madrid por la Copa del Rey?

14:00 | México

15:00 | Perú, Colombia y Ecuador

16:00 | Bolivia y Venezuela

17:00 | Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile

21:00 | España

¿Dónde ver Albacete vs. Real Madrid por la Copa del Rey?