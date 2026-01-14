Albacete 1-1 Real Madrid EN VIVO Y GRATIS por la Copa del Rey Vía América TV, Movistar Deportes y Tarjeta Roja: minuto a minuto

Albacete y Real Madrid se enfrentan el día de hoy en el marco de los octavos de final de la Copa del Rey. El Estadio Carlos Belmonte será el escenario de uno de los partidos más atractivos de la jornada, sobre todo cuando el equipo merengue quiere levantarse del tenso momento que vive en la interna; mientras que los locales buscarán ser la gran sorpresa y dar un golpe de autoridad en la mesa.
En cuanto a cómo llegan los equipos al partido, Albacete viene de igualar 0-0 ante Real Sociedad B y perder 0-3 frente a Leganés por la segunda división de España. Por otro lado, Real Madrid no la pasa nada bien luego de perder 3-2 contra FC Barcelona por la gran final de la Supercopa de España y peor aún cuando se hizo oficial la destitución de Xabi Alonso del cargo de entrenador.
¿A qué hora juegan Albacete vs. Real Madrid por la Copa del Rey?
- 14:00 | México
- 15:00 | Perú, Colombia y Ecuador
- 16:00 | Bolivia y Venezuela
- 17:00 | Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile
- 21:00 | España
¿Dónde ver Albacete vs. Real Madrid por la Copa del Rey?
- España | 1 TVE y RTVE Play
- México | Sky Sports
- Perú | América TV y Movistar Deportes
- Resto de Sudamérica | Flow Sports, Win Sports, El Canal del Fútbol y Meridiano TV