Copa del Rey

Albacete 1-1 Real Madrid EN VIVO Y GRATIS por la Copa del Rey Vía América TV, Movistar Deportes y Tarjeta Roja: minuto a minuto

Albacete y Real Madrid se enfrentan en el Estadio Carlos Belmonte. Sigue el minuto a minuto del encuentro.

80' ¡Minutos finales del partido!

Albacete y Real Madrid siguen empatando 1-1 en el tramo final del encuentro que se juega en el Estadio Carlos Belmont.

75' ¡Real Madrid encima!

Los merengues son dueños del balón y todavía muestran paciencia para generar peligro sobre el área de Albacete.

68' ¡Cabezazo de Asencio!

El defensor de Real Madrid llegó con peligro al área de Albacete y remató sobre el arco defendido por Lizoain.

64' ¡Disparo de Mastantuono!

El volante de Real Madrid intentó vía tiro libre y no fue preciso ya que el balón pegó en la barrera de Albacete.

58' ¡Real Madrid se asoma!

Tras un buen centro de Valverde, los merengues pretendieron generar peligro en área de Albacete y estuvieron muy cerca de conseguirlo.

51' ¡Intento de Real Madrid!

Tras un centro de Arda Guler, nadie de los merengues fue capaz de conectar en área de Albacete y el balón se perdió del campo de juego.

49' ¡Partido trabado!

Tanto Albacete como Real Madrid buscan adueñarse del balón en este inicio de la etapa final y por ahora están en disputan constante.

45' ¡Empezó el segundo tiempo!

Albacete y Real Madrid juegan la etapa final del partido en el Estadio Carlos Belmonte. Por ahora, el duelo está igualado 1-1 con goles de Javi Villar y Franco Mastantuono.

45'+3 ¡Final del primer tiempo!

Albacete iguala 1-1 ante Real Madrid en el marco de los octavos de final de la Copa del Rey. Nos vamos al descanso y volvemos en 15'.

Image

45'+2 ¡Goooooooooooooool de Real Madrid!

Franco Mastantuono anota el 1-1 del partido tras aprovechar un rebote del arquero Lizoain, quien se mandó con una gran atajada y luego no tuvo ayuda de sus defensas.

45' ¡Se añaden 2 minutos!

El partido entre Albacete vs. Real Madrid se jugará hasta los 47' en esta primera etapa.

42' ¡Gooooooooooooooool de Albacete!

Javi Villar anota el 1-0 del partido luego de un gran cabezazo en área de Real Madrid y no tener marca alguna aprovechando un centro vía tiro de esquina.

40' ¡Llegada de Albacete!

Lazo disparó vía tiro libre desde el sector derecho y apareció la figura de Lunin para despejar el peligro de su arco.

35' ¡Minutos finales del primer tiempo!

Albacete y Real Madrid igualan sin goles en los instantes finales de la primera etapa en el Estadio Carlos Belmonte.

32' ¡Se anima Albacete!

Ahora apareció Bernabeu para llegar con peligro a campo de Real Madrid y disparar desde fuera del área. El balón paso cerca del arco defendido por Lunin.

30' ¡Disparo de Lorenzo!

El carrilero de Albacete se sumó al campo de Real Madrid y probó desde fuera del área en lo que pudo ser la primera acción de peligro para los suyos.

26' ¡Remate de Valverde!

El volante de Real Madrid probó desde larga distancia y el arquero Lizoain apareció muy bien para atrapar el balón sin mayores problemas.

22' ¡No pudo Vinicius Jr.!

El crack de Real Madrid apareció por el sector izquierdo con velocidad, aunque no fue capaz de concretar su acción ni con remate ni con un centro.

17' ¡Partido detenido!

Asencio quedó tendido en el campo de juego por un duro choque en una disputa aérea. Ingresó el cuerpo médico de Real Madrid para revisar al defensor.

13' ¡Albacete sin reaccionar!

El equipo local no lograr imponerse en el campo de juego y por ahora el trámite le corresponde a Real Madrid en este inicio de partido.

8' ¡Intento de Arda Guler!

El volante de Real Madrid disparó vía tiro libre, pero no fue preciso y el balón pasó muy lejos del arco de Albacete.

6' ¡Disparo de Valverde!

El volante de Real Madrid intentó desde fuera del área un buen remate de zurda y el balón cerca del arco defendido por Lizoain.

4' ¡Real Madrid con la iniciativa!

Los merengues son quienes por ahora sostienen la posesión de balón y buscan asomarse al área rival.

1' ¡Empezó el partido!

Albacete y Real Madrid disputan el primer tiempo del duelo por los octavos de final de la Copa del Rey.

Image

¡Los equipos salen a la cancha!

Albacete y Real Madrid dicen presente en el gramado de juego del Estadio Carlos Belmonte a instantes de que empiece el partido por la Copa del Rey

¡Calentamiento de Real Madrid!

Los merengues ultiman detalles ahora que quedan instantes para el inicio del duelo frente a Albacete.

¡Calentamiento de Albacete!

Los locales realizan los trabajos precompetitivos a minutos de que empiece el duelo ante Real Madrid.

¡Llegada de Albacete!

Los 'Manchegos' también llegaron al Estadio Carlos Belmonte en medio de una multitud de hinchas que los alentaron en las afueras.

¡Llegada de Real Madrid!

La delegación merengue dijo presente en el Estadio Carlos Belmonte a minutos del inicio del partido.

¡Alineación titular de Albacete!

Alberto González eligió el siguiente equipo titular para recibir a Real Madrid por la Copa del Rey.

Image
¡Vestuario listo de Real Madrid!

La indumentaria merengue totalmente equipada para visitar a Albacete por la Copa del Rey.

¡Alineación titular de Real Madrid!

Álvaro Arbeloa preparó el siguiente equipo titular para enfrentar a Albacete.

Image

¡Así luce el recinto deportivo!

El Estadio Carlos Belmonte totalmente preparado para el partido de hoy entre Albacete vs. Real Madrid por los octavos de final de la Copa del Rey.

¡Los convocados de Real Madrid!

Álvaro Arbeloa dispone de los siguientes jugadores para visitar el día de hoy a Albacete.

Image

¡Bienvenidos a la cobertura del Albacete vs. Real Madrid!

Albacete y Real Madrid juegan el día de hoy por los octavos de final de la Copa del Rey. A continuación, podrás seguir todas las incidencias gracias a 'Bolavip Perú'.

Image
Albacete vs. Real Madrid por la Copa del Rey.
© Getty Images.Albacete vs. Real Madrid por la Copa del Rey.

Albacete y Real Madrid se enfrentan el día de hoy en el marco de los octavos de final de la Copa del Rey. El Estadio Carlos Belmonte será el escenario de uno de los partidos más atractivos de la jornada, sobre todo cuando el equipo merengue quiere levantarse del tenso momento que vive en la interna; mientras que los locales buscarán ser la gran sorpresa y dar un golpe de autoridad en la mesa.

En cuanto a cómo llegan los equipos al partido, Albacete viene de igualar 0-0 ante Real Sociedad B y perder 0-3 frente a Leganés por la segunda división de España. Por otro lado, Real Madrid no la pasa nada bien luego de perder 3-2 contra FC Barcelona por la gran final de la Supercopa de España y peor aún cuando se hizo oficial la destitución de Xabi Alonso del cargo de entrenador.

¿A qué hora juegan Albacete vs. Real Madrid por la Copa del Rey?

  • 14:00 | México
  • 15:00 | Perú, Colombia y Ecuador
  • 16:00 | Bolivia y Venezuela
  • 17:00 | Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile
  • 21:00 | España

¿Dónde ver Albacete vs. Real Madrid por la Copa del Rey?

  • España | 1 TVE y RTVE Play
  • México |  Sky Sports
  • Perú | América TV y Movistar Deportes
  • Resto de Sudamérica | Flow Sports, Win Sports, El Canal del Fútbol y Meridiano TV 
