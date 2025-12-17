EN VIVO CF Talavera 1-3 Real Madrid por la Copa del Rey 2025-26 GRATIS vía América TV, Justin TV, Tarjeta Roja y Fútbol Libre

Talavera y Real Madrid se enfrentan el día de hoy por la tercera ronda de la Copa del Rey. A continuación, sigue el minuto a minuto del encuentro.

Los merengues culminan con los trabajos precompetitivos y ahora se alistan para el inicio del partido ante Talavera que serán en pocos minutos.

El equipo local culminó con sus sesiones previas al inicio del encuentro y quedó preparado para que empiece a rodar el balón.

Tanto Talavera como Real Madrid dicen presente en el gramado del Estadio El Prado y están totalmente preparados para el inicio del partido.

Los merengues son quienes dominan el balón, mientras que Talavera espera recuperar y salir rápido de contra sobre campo rival. Ambos sin generar peligro.

Tras un buen pase de Endrick hacia Mbappé, el crack francés definió en el área de Talavera y apareció la figura del arquero González apara atajar el remate.

El equipo local no dispone de un resguardo total como se hubiese pensado en la previa y también suma gente sobre campo de Real Madrid para generar peligro.

El atacante de Real Madrid intentó vía tiro libre y el balón pegó en la barrera de Talavera para que luego el arquero González pueda quedarse con el balón.

El atacante Moreno intentó un remate desde larga distancia luego de un error en salida de Huijsen. Finalmente, el balón pasó desviado del arco defendido por Lunin.

Endrick estuvo a punto de abrir el marcador tras un remate en área de Talavera, pero apareció el defensor Farrando para despejar el balón y evitar el tanto rival.

Primero fue Mastantuono y luego Ceballos quienes llegaron con peligro hacia el área de Talavera, con lo cual pareciera que el gol está a nada de llegar.

Mientras Real Madrid sigue intentando sobre el campo rival para abrir el marcador, el equipo local se encuentra muy concentrado en no ceder espacios y por ahora cumplen una enorme labor.

El atacante de Real Madrid se sumó al área de Talavera y remató de forma desviada sobre el arco de González, quien dejó pasar el balón al no apreciar ningún peligro.

Di Renzo disparó desde fuera de área y el balón pasó bastante cerca del arco defendido por Lunin, quien voló apresurado para despejar el tiro y no lo consiguió.

El volante de Talavera fue amonestado por una dura entrada en el mediocampo en contra de un Endrick que se iba en velocidad y potencia sobre campo rival.

El árbitro sanciona pena máxima para los merengues tras una mano de Sánchez en área propia luego de un tiro de esquina a favor de los merengues.

Kylian Mbappé anota el 0-1 del duelo ante Talavera luego de una muy buena definición vía penal a pocos minutos de que termine el partido.

El duelo entre Talavera y Real Madrid se jugará hasta los 46' en esta primera mitad que por ahora viene siendo a favor de los merengues.

Kylian Mbappé mandó un centro sobre el área de Talavera y finalmente fue autogol por parte de Manuel Farrando para decretar el 0-2 del partido.

El duelo entre Talavera y Real Madrid culminó en su primera etapa cuando el resultado es 0-2 para la visita. Nos vamos al descanso y volvemos en 15'.

Los merengues buscan una nueva diferencia y en esta ocasión apareció Endrick para rematar desde larga distancia, pero todavía sin ser tan claro como quisiera.

El astro del Real Madrid intentó desde fuera del área y el balón pasó cerca del arco defendido por González en lo que pudo ser el 0-3 de los merengues.

Desde hace varios minutos, ni Talavera ni Real Madrid se asoman con peligro a las áreas rivales y el partido ingresó en una especie de vacío futbolístico.

El volante de Real Madrid intentó un estupendo remate de tiro libre que casi se clava en el ángulo del arco defendido por González, quien voló muy bien para despejar el balón.

Molina se sumó al área de Real Madrid y estuvo a punto de encontrar el gol de los locales luego de un buen remate que pasó por encima del arco de Lunin.

Ahora apareció Guler para llegar al área rival y disparar con gran potencia, pero la figura del arquero González estuvo atenta para atajar el balón.

Talavera cae 1-2 frente a Real Madrid en el tramo final del encuentro que todavía promete algunas emociones antes del final en el Estadio El Prado.

Talavera y Real Madrid juegan el día de hoy en el marco de la tercera ronda de la Copa del Rey. El Estadio El Prado será testigo del debut en la competencia del equipo merengue, quien claramente parte como el gran favorito para quedarse con el triunfo; mientras que los locales buscarán ser la enorme sorpresa de la jornada española para acceder a una siguiente ronda.

¿A qué hora juegan Talavera vs. Real Madrid por la Copa del Rey?

21:30 | España

17:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay

16:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela

15:00 | Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador

14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

¿Dónde ver Talavera vs. Real Madrid por la Copa del Rey?