Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa del Rey

EN VIVO CF Talavera 1-3 Real Madrid por la Copa del Rey 2025-26 GRATIS vía América TV, Justin TV, Tarjeta Roja y Fútbol Libre

Talavera y Real Madrid se enfrentan el día de hoy en el Estadio El Prado. Sigue el minuto a minuto del partido.

88' ¡Goooooooooooooooooool de Real Madrid!

Kylian Mbappé anota el 1-3 del encuentro tras un remate desde larga distancia que no pudo ser bien retenido por el arquero Jaime González. Increíble, pero cierto.

Publicidad

85' ¡Minutos finales del primer tiempo!

Talavera cae 1-2 frente a Real Madrid en el tramo final del encuentro que todavía promete algunas emociones antes del final en el Estadio El Prado.

80' ¡Gooooooooooooooooooooool de Talavera!

Nahuel Arroyo anota el descuento para Talavera al encontrar un balón libre en área de Real Madrid y no tener ninguna marca encima.

Tweet placeholder

77' ¡Cambios en Real Madrid!

Salen Endrick y Guler - Ingresan Tchouaméni y Bellingham.

75' ¡Llegada de Real Madrid!

Ahora apareció Guler para llegar al área rival y disparar con gran potencia, pero la figura del arquero González estuvo atenta para atajar el balón.

Publicidad

69' ¡Cerca el descuento de Talavera!

Molina se sumó al área de Real Madrid y estuvo a punto de encontrar el gol de los locales luego de un buen remate que pasó por encima del arco de Lunin.

68' ¡Disparo de Guler!

El volante de Real Madrid intentó un estupendo remate de tiro libre que casi se clava en el ángulo del arco defendido por González, quien voló muy bien para despejar el balón.

65' ¡Cambio en Real Madrid!

Sale Mastantuono - Ingresa Rodrygo.

58' ¡Sin llegadas por ahora!

Desde hace varios minutos, ni Talavera ni Real Madrid se asoman con peligro a las áreas rivales y el partido ingresó en una especie de vacío futbolístico.

51' ¡Remate de Mbappé!

El astro del Real Madrid intentó desde fuera del área y el balón pasó cerca del arco defendido por González en lo que pudo ser el 0-3 de los merengues.

Publicidad

49' ¡Intentos de Real Madrid!

Los merengues buscan una nueva diferencia y en esta ocasión apareció Endrick para rematar desde larga distancia, pero todavía sin ser tan claro como quisiera.

45' ¡Empezó el segundo tiempo!

Talavera y Real Madrid disputan la etapa final del partido que por ahora tiene como vencedor a los merengues.

45'+2 ¡Final del primer tiempo!

El duelo entre Talavera y Real Madrid culminó en su primera etapa cuando el resultado es 0-2 para la visita. Nos vamos al descanso y volvemos en 15'.

Image

45'+2 ¡Gooooooooooooooool de Real Madrid!

Kylian Mbappé mandó un centro sobre el área de Talavera y finalmente fue autogol por parte de Manuel Farrando para decretar el 0-2 del partido.

Tweet placeholder

45' ¡Se añade 1 minuto!

El duelo entre Talavera y Real Madrid se jugará hasta los 46' en esta primera mitad que por ahora viene siendo a favor de los merengues.

Publicidad

42' ¡Goooooooooooooool de Real Madrid!

Kylian Mbappé anota el 0-1 del duelo ante Talavera luego de una muy buena definición vía penal a pocos minutos de que termine el partido.

Tweet placeholder

40' ¡Penal para Real Madrid!

El árbitro sanciona pena máxima para los merengues tras una mano de Sánchez en área propia luego de un tiro de esquina a favor de los merengues.

38' ¡Tarjeta amarilla para Sánchez!

El volante de Talavera fue amonestado por una dura entrada en el mediocampo en contra de un Endrick que se iba en velocidad y potencia sobre campo rival.

35' ¡Muy cerca el gol de Talavera!

Di Renzo disparó desde fuera de área y el balón pasó bastante cerca del arco defendido por Lunin, quien voló apresurado para despejar el tiro y no lo consiguió.

33' ¡Cabezazo de Mbappé!

El atacante de Real Madrid se sumó al área de Talavera y remató de forma desviada sobre el arco de González, quien dejó pasar el balón al no apreciar ningún peligro.

Publicidad

30' ¡Buen resguardo de Talavera!

Mientras Real Madrid sigue intentando sobre el campo rival para abrir el marcador, el equipo local se encuentra muy concentrado en no ceder espacios y por ahora cumplen una enorme labor.

25' ¡Sigue intentando Real Madrid!

Primero fue Mastantuono y luego Ceballos quienes llegaron con peligro hacia el área de Talavera, con lo cual pareciera que el gol está a nada de llegar.

20' ¡Muy cerca Real Madrid!

Endrick estuvo a punto de abrir el marcador tras un remate en área de Talavera, pero apareció el defensor Farrando para despejar el balón y evitar el tanto rival.

16' ¡Intento de Talavera!

El atacante Moreno intentó un remate desde larga distancia luego de un error en salida de Huijsen. Finalmente, el balón pasó desviado del arco defendido por Lunin.

15' ¡Disparo de Mbappé!

El atacante de Real Madrid intentó vía tiro libre y el balón pegó en la barrera de Talavera para que luego el arquero González pueda quedarse con el balón.

Publicidad

10' ¡Talavera no se mete en su campo!

El equipo local no dispone de un resguardo total como se hubiese pensado en la previa y también suma gente sobre campo de Real Madrid para generar peligro.

4' ¡La tuvo Mbappé!

Tras un buen pase de Endrick hacia Mbappé, el crack francés definió en el área de Talavera y apareció la figura del arquero González apara atajar el remate.

3' ¡Real Madrid con la iniciativa!

Los merengues son quienes dominan el balón, mientras que Talavera espera recuperar y salir rápido de contra sobre campo rival. Ambos sin generar peligro.

1' ¡Empezó el partido!

Talavera y Real Madrid disputan la primera etapa del partido, así que vamos con todos las incidencias.

Image

¡Los equipos salen a la cancha!

Tanto Talavera como Real Madrid dicen presente en el gramado del Estadio El Prado y están totalmente preparados para el inicio del partido.

Publicidad

¡Calentamiento de Talavera!

El equipo local culminó con sus sesiones previas al inicio del encuentro y quedó preparado para que empiece a rodar el balón.

Image

¡Calentamiento de Real Madrid!

Los merengues culminan con los trabajos precompetitivos y ahora se alistan para el inicio del partido ante Talavera que serán en pocos minutos.

Image

¡Todo listo en el estadio!

El Estadio El Prado luce espectacular e imponente a minutos del inicio del partido entre Talavera vs. Real Madrid.

Tweet placeholder

¡Alineación titular de Talavera!

Alejandro Sandroni preparó el siguiente equipo titular para recibir a Real Madrid: aime González; David Cuenca, Álvaro López, Sergi Molina, Aleix Roig; Pedro Capó, Isaiah Navarro; Arturo Molina, Sergio Montero, Marcos Moreno; y Gonzalo Di Renzo.

Image

¡Alineación titular de Real Madrid!

Xabi Alonso alistó el siguiente equipo titular para visitar a Talavera por la tercera ronda de la Copa del Rey: Andriy Lunin; David Jiménez, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Fran García; Franco Mastantuono, Dani Ceballos, Arda Güler; Kylian Mbappé, Endrick y Gonzalo García.

Image
Publicidad

¡Vestuario listo de Talavera!

Los 'Talaveranos' usarán su clásica indumentaria blanca para el duelo de hoy ante Real Madrid.

Image
Image
Image

¡Llegada del Real Madrid!

El plantel merengue dijo presente en el Estadio El Prado a minutos del inicio del partido ante Talavera.

Image
Image
Image

¡Bienvenidos a la cobertura del Talavera vs. Real Madrid!

Talavera y Real Madrid se enfrentan el día de hoy por la tercera ronda de la Copa del Rey. A continuación, sigue el minuto a minuto del encuentro.

Image

Por Renato Pérez

Sigue a Bolavip en Google!
Talavera vs. Real Madrid por la Copa del Rey.
© Getty Images.Talavera vs. Real Madrid por la Copa del Rey.

Talavera y Real Madrid juegan el día de hoy en el marco de la tercera ronda de la Copa del Rey. El Estadio El Prado será testigo del debut en la competencia del equipo merengue, quien claramente parte como el gran favorito para quedarse con el triunfo; mientras que los locales buscarán ser la enorme sorpresa de la jornada española para acceder a una siguiente ronda.

¿A qué hora juegan Talavera vs. Real Madrid por la Copa del Rey?

  • 21:30 | España
  • 17:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 16:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela
  • 15:00 | Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador
  • 14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

¿Dónde ver Talavera vs. Real Madrid por la Copa del Rey?

  • Argentina, Uruguay y Paraguay | Flow
  • Colombia | Win Sports
  • Ecuador | ECDF
  • Perú | América TV
  • Venezuela| Meridiano TV
  • España | La 1 y Esport3
  • México | Sky Sports y Izzi TV
  • Centroamérica | Sky Sports
  • Estados Unidos | ESPN +
renato pérez
Renato Pérez
Lee también
Qué canal transmite Talavera vs. Real Madrid por los 16avos de final de la Copa del Rey 2025-26
Fútbol europeo

Qué canal transmite Talavera vs. Real Madrid por los 16avos de final de la Copa del Rey 2025-26

Con goles de Mbappé y Rodrygo, Real Madrid venció a Alavés por la fecha 9 de LaLiga
Fútbol europeo

Con goles de Mbappé y Rodrygo, Real Madrid venció a Alavés por la fecha 9 de LaLiga

¡Lo sufre Xabi Alonso! Manchester City derrotó 2-1 a Real Madrid por la Champions League
Champions League

¡Lo sufre Xabi Alonso! Manchester City derrotó 2-1 a Real Madrid por la Champions League

Paolo Guerrero rechazó a la Selección Peruana para el duelo ante Bolivia: “No aceptó por temas…”
Selección Peruana

Paolo Guerrero rechazó a la Selección Peruana para el duelo ante Bolivia: “No aceptó por temas…”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo