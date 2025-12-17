EN VIVO CF Talavera 1-3 Real Madrid por la Copa del Rey 2025-26 GRATIS vía América TV, Justin TV, Tarjeta Roja y Fútbol Libre

Talavera y Real Madrid juegan el día de hoy en el marco de la tercera ronda de la Copa del Rey. El Estadio El Prado será testigo del debut en la competencia del equipo merengue, quien claramente parte como el gran favorito para quedarse con el triunfo; mientras que los locales buscarán ser la enorme sorpresa de la jornada española para acceder a una siguiente ronda.
¿A qué hora juegan Talavera vs. Real Madrid por la Copa del Rey?
- 21:30 | España
- 17:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
- 16:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela
- 15:00 | Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador
- 14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
¿Dónde ver Talavera vs. Real Madrid por la Copa del Rey?
- Argentina, Uruguay y Paraguay | Flow
- Colombia | Win Sports
- Ecuador | ECDF
- Perú | América TV
- Venezuela| Meridiano TV
- España | La 1 y Esport3
- México | Sky Sports y Izzi TV
- Centroamérica | Sky Sports
- Estados Unidos | ESPN +