Jairo Concha aún no responde a la oferta para renovar que le hizo Universitario. Ahora, surge una opción del exterior, su gran anhelo. Los detalles.

Jairo Concha no define aún su futuro. Termina su contrato en Universitario en diciembre próximo y quedará con la ficha en su poder, por lo que puede negociar con cualquier club que lo pretenda. Desde Ecuador aseguran que se ha sumado como opción para la Liga Deportiva Universitaria de Quito.

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Según han advertido la cuenta Mercado Fútbol EC y el creador de contenido Patricio Celi en X, Jairo Concha estaría en el radar de la Liga para la temporada 2027. El interés de los ‘Albos’ en el volante se daría por la posibilidad de contratarlo en condición de libre.

Jairo Concha, en la mira de Liga de Quito (X @MercadoFutbolEC).

Este interés por Concha surge luego de que Liga también consideró el fichaje de Martín Távara. Al final, el volante dejó Sporting Cristal, pero para irse al fútbol de Angola. Petro Luanda pagó 400 mil dólares por su fichaje. Así, ahora, surge el nombre del futbolista de la ‘U’ en ‘La Bordadora’.

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‘Jairoco’ no ha respondido aún a la oferta de renovación de contrato que le hizo Universitario. A su vez, tal como mencionó el periodista Gustavo Peralta, el jugador pretende jugar en el exterior. Por eso, un interés como el que surge de la Liga podría ser suficiente para empezar a considerar en que el volante estaría viviendo sus últimos momentos con la camiseta ‘crema’.

Esta situación también podría repercutir en el rendimiento actual del propio mediocentro, ex Alianza Lima. Desde hace varios partidos que sus actuaciones no han estado a la altura y eso lo ha sentido la ‘U’ en el Torneo Clausura. Queda por saber qué pasará con él una vez que termine la temporada.

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Las estadísticas de Jairo Concha en 2026

Hasta antes de las semifinales de los Playoffs, Jairo Concha disputó un total de 38 partidos en la temporada 2026 (2.871 minutos). Anotó solo tres goles, pero dio 10 asistencias totales. En tanto, el portal especializado Sofascore lo calificó con una valoración de 7,48 puntos de acuerdo a su rendimiento en la Liga 1. Fue el segundo jugador mejor valorado de todo el certamen, solo superado por Yoshimar Yotún de Sporting Cristal (7.54).

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