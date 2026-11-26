Mientras estaba entrenando en su club: Vasco da Gama. Este futbolista brasileño terminó detenido. Los cargos son bastante duros en su contra.

El fútbol brasileño atraviesa una jornada de conmoción tras confirmarse la captura de David, delantero del Vasco da Gama. La intervención policial ocurrió de manera sorpresiva este jueves 26 durante el entrenamiento matutino del equipo.

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Los efectivos de seguridad ingresaron directamente al centro de entrenamiento del Cruz-Maltino para ubicar al futbolista. El operativo se ejecutó en pleno desarrollo de la sesión de trabajo diaria junto al resto del plantel profesional.

El jugador de Vasco de Gama cayó detenido por la policía. (Foto: X).

Así fue el operativo policial en el centro de entrenamiento

La presencia de los agentes en las instalaciones deportivas generó un inmediato impacto entre los presentes. El atacante fue abordado en el predio del club para dar cumplimiento a las diligencias ordenadas por las autoridades judiciales.

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La captura en la sede deportiva del conjunto carioca responde al avance de las pesquisas que venía desarrollando la policía. Tras ser localizado en el campo de entrenamiento, el jugador quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Los graves delitos que enfrenta el delantero de Vasco da Gama

De acuerdo con los reportes de la investigación, el delantero brasileño se encuentra bajo la lupa de la justicia por delitos de extrema gravedad. El expediente policial lo señala directamente por presuntos casos de intento de homicidio, tráfico de drogas y coacción.

Estas imputaciones colocan al atacante en una situación jurídica sumamente delicada dentro del balompié brasileño. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el grado de implicación del futbolista en cada uno de los hechos señalados.

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Silencio en el club y expectativa por su futuro

En el entorno del Vasco da Gama reina el hermetismo tras lo sucedido durante la jornada de la mañana. La institución de Río de Janeiro aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación deportiva o contractual del atacante.

Por su parte, se aguarda una respuesta por parte de la defensa legal de David en las próximas horas para conocer su postura frente a las graves acusaciones. El caso mantiene en vilo al fútbol sudamericano a la espera de nuevos detalles oficiales sobre el proceso.

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