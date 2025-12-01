¿A qué hora juega Barcelona vs. Atlético de Madrid por LaLiga de España?

Barcelona y Atlético de Madrid se verán las caras este martes 2 de diciembre en las instalaciones del Camp Nou, en un encuentro adelantado de la fecha 19 que podría modificar las posiciones de la zona alta de LaLiga.

Por su parte, el conjunto dirigido por Hansi Flick llega con mucha confianza después de sumar cuatro triunfos seguidos en la competencia, además de mantener un sólido desempeño en casa, donde aún no ha dejado escapar puntos.

En tanto, el equipo de Diego Simeone también vive un momento destacado. Los ‘rojiblancos’ acumulan seis victorias consecutivas en LaLiga y vienen de derrotar 2-0 al Real Oviedo con un doblete de Alexander Sorloth. Con 31 unidades, se mantiene a solo tres del Barcelona, aunque afrontará el viaje con ausencias como las de Marcos Llorente y Robin Le Normand.

Tabla de posiciones de LaLiga (LaLiga).

¿A qué hora juega Barcelona vs. Atlético de Madrid?

El duelo entre ambas escuadras está programado para las 15:00 horas de Perú y las 21:00 horas de España. Aquí te dejamos los distintos horarios para que no te pierdas ni un solo minuto del encuentro:

Perú, Ecuador y Colombia: 15.00 horas

Bolivia y Venezuela: 16.00 horas

Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 17.00 horas

México y Centroamérica: 14.00 horas

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 16:00 horas

Canal TV para ver el Barcelona vs. Atlético de Madrid

El encuentro entre Barcelona y Atlético Madrid, correspondiente a la fecha 19 de LaLiga, será transmitido EN VIVO por las pantallas de la cadena internacional DirecTV para la mayoría de países de Sudamérica.

Cabe resaltar que, en España el contenido estará disponible a través de la señal de Movistar Plus y en México será emitido por Sky.

DATOS CLAVES

