Sigue GRATIS y EN VIVO Girona 0-0 Barcelona vía DSports y DGO: inició el partido

Barcelona enfrentará a Girona hoy, lunes 16 de febrero, desde las 15:00 horas de Perú, correspondiente a la fecha 24 de LaLiga 2025-2026. El encuentro se disputará en el estadio Montilivi, ubicado en la ciudad de Gerona, y la transmisión para Sudamérica estará a cargo de DirecTV Sports.
Ambos equipos tendrán el objetivo de sumar de a tres para poder mejorar su posición en la tabla. Conoce los detalles.
33' Fermín se suma al ataque
El futbolista español es uno de los máximos artilleros del Barcelona y ahora va en busca del tanto que les dé la ventaja.
28' Girona sigue intentando
Joan García evitó el gol de los locales tras un potente remate de Vladyslav Vanat (Girona).
22' Girona sale jugando
Lo que parecía ser una acción ofensiva de Barcelona terminó en un remate peligroso que Joan García controló con tranquilidad.
17' Gran remate de Lamine Yamal
En un rápido contraataque, Lamine Yamal quedó mano a mano con el arquero, pero su intento fue controlado sin mayores complicaciones.
13' Fuera de juego de Girona
A pesar de la presión ejercida por Barcelona, los locales logran generar peligro en el área defendida por Joan García.
10' Despierta Girona
Una acción sorpresiva llegó hasta el área de Joan García, pero Gerard Martín cortó el avance a tiempo y todo terminó en saque de arco para Barcelona.
8' El 'Barca' presiona en busca del 1-0
Todos los futbolistas del equipo 'blaugrana' se encuentran en campo rival buscando abrir el marcador.
¡Inició el partido!
Ya se juega el duelo entre Girona y Barcelona en Montilivi.
Girona y Barcelona ya están en el campo
Ambos equipos esperan el inicio del partido.
Ambos equipos salen a calentar
Alineación confirmada de Barcelona
Formación de Flick: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí, Gerard Martin; Dani Olmo, Frenkie De Jong, Fermín López; Lamine Yamal, Ferran y Raphinha.
Alineación confirmada de Girona
Este es el once inicial: Gazzaniga; Hugo Rincón, Vítor Reis, Blind, Arnau; Witsel, Iván Martín, Lemar; Tsygankov, Vanat y Bryan Gil.
5' ¡Avisa Lamine Yamal!
Un disparo del joven jugador del Barcelona se terminó yendo desviado.
Así luce el estadio Montilivi en la previa del partido
Terna arbitral del partido
- Árbitro principal: César Soto
- Primer asistente: Carlos Álvarez
- Segundo asistente: Rubén Becerril
- Cuarto árbitro: José Alberto Pardeiro
- VAR: David Gálvez
- AVAR: Alejandro José Hernández
Posible alineación de Barcelona
Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Fermín López, Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres y Robert Lewandowski.
Posible alineación de Girona
Paulo Gazzaniga; Arnau Martínez, Vitor Reis, Daley Blind, Hugo Rincón; Iván Martín, Thomas Lemar, Fran Beltrán; Viktor Tsygankov, Vladyslav Vanat y Bryan Gil.
Últimos enfrentamientos entre ambos equipos
- Barcelona 2-1 Girona / LaLiga 2025-26
- Barcelona 4-1 Girona / LaLiga 2024-25
- Girona 1-4 Barcelona / LaLiga 2024-25
- Girona 4-2 Barcelona / LaLiga 2023-24
- Barcelona 2-4 Girona / LaLiga 2023-24
¿Dónde ver Girona vs. Barcelona en vivo?
El encuentro se transmitirá en vivo a través de la cadena internacional DSports (antes DirecTV Sports), en los canales 610 y 1610 HD. Además, también se podrá seguir por streaming mediante DGO, disponible en PC, Smart TV y dispositivos móviles.