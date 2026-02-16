Es tendencia:
logotipo del encabezado
La Liga

Sigue GRATIS y EN VIVO Girona 0-0 Barcelona vía DSports y DGO: inició el partido

Ambos equipos tendrán el objetivo de sumar de a tres para poder mejorar su posición en la tabla. Conoce los detalles.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
Barcelona vs. Girona
© Getty ImagesBarcelona vs. Girona

Barcelona enfrentará a Girona hoy, lunes 16 de febrero, desde las 15:00 horas de Perú, correspondiente a la fecha 24 de LaLiga 2025-2026. El encuentro se disputará en el estadio Montilivi, ubicado en la ciudad de Gerona, y la transmisión para Sudamérica estará a cargo de DirecTV Sports.

Publicidad

33' Fermín se suma al ataque

El futbolista español es uno de los máximos artilleros del Barcelona y ahora va en busca del tanto que les dé la ventaja.

28' Girona sigue intentando

Joan García evitó el gol de los locales tras un potente remate de Vladyslav Vanat (Girona).

22' Girona sale jugando

Lo que parecía ser una acción ofensiva de Barcelona terminó en un remate peligroso que Joan García controló con tranquilidad.

17' Gran remate de Lamine Yamal

En un rápido contraataque, Lamine Yamal quedó mano a mano con el arquero, pero su intento fue controlado sin mayores complicaciones.

13' Fuera de juego de Girona

A pesar de la presión ejercida por Barcelona, los locales logran generar peligro en el área defendida por Joan García.

Publicidad

10' Despierta Girona

Una acción sorpresiva llegó hasta el área de Joan García, pero Gerard Martín cortó el avance a tiempo y todo terminó en saque de arco para Barcelona.

8' El 'Barca' presiona en busca del 1-0

Todos los futbolistas del equipo 'blaugrana' se encuentran en campo rival buscando abrir el marcador.

¡Inició el partido!

Ya se juega el duelo entre Girona y Barcelona en Montilivi.

Girona y Barcelona ya están en el campo

Ambos equipos esperan el inicio del partido.

Ambos equipos salen a calentar

Tweet placeholder
Publicidad

Alineación confirmada de Barcelona

Formación de Flick: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí, Gerard Martin; Dani Olmo, Frenkie De Jong, Fermín López; Lamine Yamal, Ferran y Raphinha.

Alineación confirmada de Girona

Este es el once inicial: Gazzaniga; Hugo Rincón, Vítor Reis, Blind, Arnau; Witsel, Iván Martín, Lemar; Tsygankov, Vanat y Bryan Gil.

5' ¡Avisa Lamine Yamal!

Un disparo del joven jugador del Barcelona se terminó yendo desviado.

Así luce el estadio Montilivi en la previa del partido

Tweet placeholder

Terna arbitral del partido

  • Árbitro principal: César Soto
  • Primer asistente: Carlos Álvarez
  • Segundo asistente: Rubén Becerril
  • Cuarto árbitro: José Alberto Pardeiro
  • VAR: David Gálvez
  • AVAR: Alejandro José Hernández
Publicidad

Posible alineación de Barcelona

Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Fermín López, Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres y Robert Lewandowski.

Posible alineación de Girona

Paulo Gazzaniga; Arnau Martínez, Vitor Reis, Daley Blind, Hugo Rincón; Iván Martín, Thomas Lemar, Fran Beltrán; Viktor Tsygankov, Vladyslav Vanat y Bryan Gil.

Últimos enfrentamientos entre ambos equipos

  • Barcelona 2-1 Girona / LaLiga 2025-26
  • Barcelona 4-1 Girona / LaLiga 2024-25
  • Girona 1-4 Barcelona / LaLiga 2024-25
  • Girona 4-2 Barcelona / LaLiga 2023-24
  • Barcelona 2-4 Girona / LaLiga 2023-24

¿Dónde ver Girona vs. Barcelona en vivo?

El encuentro se transmitirá en vivo a través de la cadena internacional DSports (antes DirecTV Sports), en los canales 610 y 1610 HD. Además, también se podrá seguir por streaming mediante DGO, disponible en PC, Smart TV y dispositivos móviles.

¿A qué hora juega Girona vs. Barcelona?

Este duelo de LaLiga 2025-2026 entre Barcelona y Girona tiene previsto iniciar a las 15:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. Conoce los horarios en otros países del mundo:

  • Bolivia y Venezuela: 16:00 horas
  • Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:00 horas
  • México: 14:00 horas
  • Estados Unidos: 15:00 horas (Miami y Nueva York) y 12:00 horas (Los Ángeles)
  • España: 21:00 horas
Publicidad

¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Girona y Barcelona!

La cobertura del partido Barcelona vs. Girona por la fecha 24 de LaLiga 2025-2026 se realizará desde el estadio Montilivi. Sigue el minuto a minuto aquí.

Nicole Cueva
Nicole Cueva
Lee también
¡Con goles de Ounahi y Mbappé! Girona y Real Madrid empataron 1-1 por La Liga: resumen y goles
Fútbol europeo

¡Con goles de Ounahi y Mbappé! Girona y Real Madrid empataron 1-1 por La Liga: resumen y goles

FC Barcelona vs. Girona EN VIVO: ¿Qué canal transmite el partido por la fecha 9 de LaLiga 2025-26?
Fútbol europeo

FC Barcelona vs. Girona EN VIVO: ¿Qué canal transmite el partido por la fecha 9 de LaLiga 2025-26?

Alexander Callens sobre su fichaje por Girona: "No lo pensé y vine"
Futbol Internacional

Alexander Callens sobre su fichaje por Girona: "No lo pensé y vine"

Pronósticos Benfica vs Real Madrid: primer round de los playoffs de la Champions
Apuestas Deportivas

Pronósticos Benfica vs Real Madrid: primer round de los playoffs de la Champions

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo