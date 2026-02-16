Sigue GRATIS y EN VIVO Girona 0-0 Barcelona vía DSports y DGO: inició el partido

Barcelona enfrentará a Girona hoy, lunes 16 de febrero, desde las 15:00 horas de Perú, correspondiente a la fecha 24 de LaLiga 2025-2026. El encuentro se disputará en el estadio Montilivi, ubicado en la ciudad de Gerona, y la transmisión para Sudamérica estará a cargo de DirecTV Sports.

15:33hs 33' Fermín se suma al ataque El futbolista español es uno de los máximos artilleros del Barcelona y ahora va en busca del tanto que les dé la ventaja.

15:29hs 28' Girona sigue intentando Joan García evitó el gol de los locales tras un potente remate de Vladyslav Vanat (Girona).

15:23hs 22' Girona sale jugando Lo que parecía ser una acción ofensiva de Barcelona terminó en un remate peligroso que Joan García controló con tranquilidad.

15:18hs 17' Gran remate de Lamine Yamal En un rápido contraataque, Lamine Yamal quedó mano a mano con el arquero, pero su intento fue controlado sin mayores complicaciones.

15:14hs 13' Fuera de juego de Girona A pesar de la presión ejercida por Barcelona, los locales logran generar peligro en el área defendida por Joan García.

15:11hs 10' Despierta Girona Una acción sorpresiva llegó hasta el área de Joan García, pero Gerard Martín cortó el avance a tiempo y todo terminó en saque de arco para Barcelona.

15:09hs 8' El 'Barca' presiona en busca del 1-0 Todos los futbolistas del equipo 'blaugrana' se encuentran en campo rival buscando abrir el marcador.

15:01hs ¡Inició el partido! Ya se juega el duelo entre Girona y Barcelona en Montilivi.

14:55hs Girona y Barcelona ya están en el campo Ambos equipos esperan el inicio del partido.

14:30hs Ambos equipos salen a calentar Tweet placeholder

14:15hs Alineación confirmada de Barcelona Formación de Flick: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí, Gerard Martin; Dani Olmo, Frenkie De Jong, Fermín López; Lamine Yamal, Ferran y Raphinha.

14:10hs Alineación confirmada de Girona Este es el once inicial: Gazzaniga; Hugo Rincón, Vítor Reis, Blind, Arnau; Witsel, Iván Martín, Lemar; Tsygankov, Vanat y Bryan Gil.

14:05hs 5' ¡Avisa Lamine Yamal! Un disparo del joven jugador del Barcelona se terminó yendo desviado.

13:45hs Así luce el estadio Montilivi en la previa del partido Tweet placeholder

13:40hs Terna arbitral del partido Árbitro principal: César Soto

Primer asistente: Carlos Álvarez

Segundo asistente: Rubén Becerril

Cuarto árbitro: José Alberto Pardeiro

VAR: David Gálvez

AVAR: Alejandro José Hernández

13:34hs Posible alineación de Barcelona Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Fermín López, Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres y Robert Lewandowski.

13:30hs Posible alineación de Girona Paulo Gazzaniga; Arnau Martínez, Vitor Reis, Daley Blind, Hugo Rincón; Iván Martín, Thomas Lemar, Fran Beltrán; Viktor Tsygankov, Vladyslav Vanat y Bryan Gil.

13:25hs Últimos enfrentamientos entre ambos equipos Barcelona 2-1 Girona / LaLiga 2025-26

Barcelona 4-1 Girona / LaLiga 2024-25

Girona 1-4 Barcelona / LaLiga 2024-25

Girona 4-2 Barcelona / LaLiga 2023-24

Barcelona 2-4 Girona / LaLiga 2023-24

13:20hs ¿Dónde ver Girona vs. Barcelona en vivo? El encuentro se transmitirá en vivo a través de la cadena internacional DSports (antes DirecTV Sports), en los canales 610 y 1610 HD. Además, también se podrá seguir por streaming mediante DGO, disponible en PC, Smart TV y dispositivos móviles.

13:17hs ¿A qué hora juega Girona vs. Barcelona? Este duelo de LaLiga 2025-2026 entre Barcelona y Girona tiene previsto iniciar a las 15:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. Conoce los horarios en otros países del mundo: Bolivia y Venezuela: 16:00 horas

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (Miami y Nueva York) y 12:00 horas (Los Ángeles)

España: 21:00 horas

13:15hs ¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Girona y Barcelona! La cobertura del partido Barcelona vs. Girona por la fecha 24 de LaLiga 2025-2026 se realizará desde el estadio Montilivi. Sigue el minuto a minuto aquí.