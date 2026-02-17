Liverpool vuelve a meterse en los planes de Luis Díaz y Bayern Múnich reacciona

Bayern Múnich cuenta con uno de los ataques más explosivos y efectivos de las cinco grandes ligas de Europa. Michael Olise, Luis Díaz y Harry Kane se llevan el protagonismo ‘bávaro’ a base de goles, asistencias y triunfos. Es por eso que desde Inglaterra ven con especial atención a este equipo. Liverpool estaría interesado en romper con este tridente.

Si bien se sabe que Luis Díaz y Liverpool tuvieron una más que amistosa unión durante su etapa entre enero de 2022 y mitad de 2025. Sin embargo, tal parece que los ‘Reds’ quieren volver a meterse en los planes del ‘Guajiro’, aunque no directamente. Se habla de un presunto interés por el fichaje del francés Michael Olise.

Michael Olise, figura del Bayern (Getty Images).

Liverpool ya piensa en un futuro sin Mohamed Salah y, por eso, considera a Michael Olise como una opción más que aceptable, según informa el medio inglés TEAMtalk. Así como en el pasado mercado de verano, decidió apostar por un futuro sin el colombiano Luis Díaz, ahora sucedería lo mismo con el egipcio, quien ha perdido terreno en la consideración de Arne Slot en esta temporada.

Michael Olise es uno de los jugadores de mayor participación en los goles del Bayern en la temporada: convirtió 13 goles, pero dio 25 asistencias. Por su parte, Luis Díaz, tiene 19 tantos y 15 pases-gol. Y, por último, Harry Kane 41 goles y sólo 5 asistencias. Los ‘Reds’ buscarían romper con este tridente, que se encamina a dejar huella con el título de la Bundesliga y buscarían también la UEFA Champions League.

Bayern Múnich busca evitar la salida de Michael Olise

El nombre de Michael Olise, al ser del interés de Liverpool y de otras instituciones que podrían pretenderlo en el próximo verano, será de suma importancia para los planes a futuro del Bayern Múnich. Llegó en 2024 y su contrato actual termina en 2029.

Los ‘Bávaros’, ante esto, ya se preparan para iniciar conversaciones para la renovación de contrato del francés. Buscan evitar a toda costa una posible salida en el próximo mercado. Además, al ser año de Mundial, la intención de asegurar un nuevo vínculo podría estar relacionada con la inclusión de una posible cláusula de rescisión.

Se menciona en Inglaterra que una venta de Olise desde el Bayern podría demandar más de 100 millones de euros, mucho más que los 53 millones que pagó el club alemán al Crystal Palace. Con su extraordinario desempeño durante esta temporada y media desde su arribo, no sorprende que lo busquen de otras instituciones.

Liverpool sería uno de los clubes interesados, pero el citado medio también mencionó otros. Manchester City, Chelsea, Arsenal, Real Madrid y FC Barcelona monitorean su situación, aunque sin mayores apuros por realizar algún tipo de oferta.

Si no es Olise, Liverpool evalúa otras opciones para reemplazar a Salah

La salida de Mohamed Salah parece ser cada vez más una certeza para el próximo verano. Por eso, en Liverpool, evalúan quién será su reemplazo. Será todo un desafío para el histórico club inglés que evalúa distintos perfiles de futbolista. Es decir, Olise no sería la única opción a la vista.

Las alternativas para ser el reemplazo de Salah incluirían nombres como Yan Diomande (RB Leipzig), Nico Williams (Athletic Club) y Désiré Doué y Bradley Barcola (PSG), entre otros.

Datos claves

Liverpool considera fichar a Michael Olise del Bayern Múnich para reemplazar a Mohamed Salah .

considera fichar a del para reemplazar a . Michael Olise suma 13 goles y 25 asistencias junto a Luis Díaz y Harry Kane .

suma y junto a y . Bayern Múnich valoraría el traspaso de Michael Olise en más de 100 millones de euros.

