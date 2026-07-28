Bayern Múnich le respondió al Real Madrid sobre el posible interés de fichar a Michael Olise

Bayern Múnich responde al Real Madrid por el caso de Michael Olise. El interés para fichar al francés, es tema de debate. Entre los 2 clubes.

El vertiginoso rendimiento de Michael Olise en el fútbol alemán e internacional no ha pasado desapercibido en las oficinas de los gigantes europeos. Tras los crecientes rumores en el mercado de fichajes que colocaban al habilidoso extremo francés en la agenda del Real Madrid como una opción de futuro para su ataque, la cúpula directiva del Bayern Múnich salió al paso para cortar de raíz cualquier especulación sobre la salida de su nueva figura.

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Tranquilidad en Bayern Múnich: Contrato y sin cláusula

Durante un encuentro con los medios en el Club de la Prensa de Múnich, el CEO del conjunto bávaro, Jan-Christian Dreesen, fue tajante al ser cuestionado sobre las hipotéticas intenciones del club blanco y los rumores alrededor del futbolista galo:

Michael Olise valorado en el Bayern Múnich. (Foto: X).

“Eso es asunto de la dirección deportiva [Max Eberl y Christoph Freund]. Pero está bajo contrato hasta 2029, así que estamos en una posición muy cómoda. El hecho de que la gente hable de él es prueba de cuánto ha progresado bajo Vincent Kompany. El jugador también lo aprecia enormemente”, enfatizó Dreesen.

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La postura del Bayern no solo responde al tono distendido pero firme de su director general, sino a una estrategia contractual blindada. Desde la prensa alemana y la propia dirección deportiva liderada por Max Eberl, se ha recordado en reiteradas ocasiones que el vínculo de Olise no incluye ninguna cláusula de rescisión, lo que significa que el Bayern no tiene urgencia alguna ni obligación de escuchar ofertas por el jugador.

Un fichaje de 55 millones: pilar para Kompany

El atacante francés llegó al Allianz Arena en el verano de 2024 procedente del Crystal Palace a cambio de una cifra cercana a los 55 millones de euros. Aunque su traspaso fue considerado en su momento una apuesta de futuro promovida por Eberl, su impacto en el terreno de juego fue inmediato.

Bajo la dirección técnica de Vincent Kompany, Olise ha dado un salto cualitativo exponencial, convirtiéndose en el socio ideal de Harry Kane y en uno de los generadores de juego más desequilibrantes del continente. El propio técnico belga llenó de elogios a su dirigido recientemente en rueda de prensa, asegurando que el futbolista galo está compitiendo al nivel más alto de Europa y que va camino a consolidarse entre la élite mundial.

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Bayern Múnich y los puntos a su favor

Blindaje contractual completo: Con contrato vigente hasta junio de 2029 y sin cláusula de salida, el Real Madrid o cualquier otro pretendiente tendría que negociar una cifra récord para que el Bayern contemple desprenderse de él.

Con contrato vigente hasta junio de 2029 y sin cláusula de salida, el Real Madrid o cualquier otro pretendiente tendría que negociar una cifra récord para que el Bayern contemple desprenderse de él. Sintonía con el cuerpo técnico: Olise valora enormemente el protagonismo táctico y la confianza que le ha otorgado Kompany, factor determinante para su tranquilidad en Alemania.

Olise valora enormemente el protagonismo táctico y la confianza que le ha otorgado Kompany, factor determinante para su tranquilidad en Alemania. Respaldo institucional: Tanto Jan-Christian Dreesen como el consejo de administración mantienen una visión clara de continuidad, situando al extremo francés como la piedra angular del proyecto deportivo a largo plazo en Baviera.

Puertas cerradas para el mercado de salidas

Aunque el Real Madrid acostumbra monitorear a los jóvenes más talentosos del planeta, en Múnich la respuesta es unánime: la puerta está completamente cerrada. Con el respaldo de la directiva y el entusiasmo del jugador, Michael Olise continuará liderando el ataque del Bayern Múnich por varias temporadas más.

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