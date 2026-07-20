Campeón del Mundial con España sueña con jugar en el Real Madrid: pero Florentino Pérez no lo busca

Este campeón del Mundial 2026 está esperando la oferta del Real Madrid. Quiere jugar ahí, pero Florentino Pérez no lo tiene como preferencia.

En la cima absoluta de su carrera tras consagrarse campeón del mundo en 2026 como capitán y figura de España, Rodri Hernández sacude el mercado europeo. El mediocampista madrileño vive el momento más importante de su trayectoria, pero su futuro a nivel de clubes acaba de dar un giro inesperado.

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Según reveló el periodista especializado Fabrizio Romano, el pívot del Manchester City mantiene intacta la ilusión de vestir la camiseta del Real Madrid. Pese a ser la pieza clave de Pep Guardiola en Inglaterra, el deseo de regresar a la capital española pesa con fuerza en sus planes personales.

Rodri Hernández campeón del Mundial 2026 con España. (Foto: X).

El Manchester City apura la renovación para blindar a su estrella

Consciente del valor estratégico de su figura tras la cita mundialista, la directiva del Manchester City ya tiene lista una propuesta de renovación multimillonaria. El conjunto británico busca asegurar la continuidad de su pilar defensivo para evitar cualquier intento de salida en las próximas ventanas.

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Sin embargo, el escenario contractual en el Etihad Stadium ha entrado en una fase de incertidumbre imprevista. La sombra del interés del futbolista por retornar a LaLiga española ha puesto en pausa las conversaciones entre ambas partes.

Rodri congela la firma a la espera de un guiño blanco

De acuerdo con lo informado por Fabrizio Romano, el volante español ha decidido congelar las negociaciones para estampar su firma en el nuevo contrato. La intención del futbolista es aguardar un tiempo prudencial por si se produce un movimiento formal desde las oficinas de Valdebebas.

El capitán de ‘La Roja’ entiende que este puede ser el momento ideal para dar el salto al conjunto ‘merengue’. Por esta razón, prefiere no comprometer su futuro a largo plazo en la Premier League sin antes conocer las intenciones reales del club madrileño.

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La postura de Florentino Pérez que frena el fichaje de ensueño

A pesar del deseo expresado por el mediocampista y de su impecable estatus como campeón del mundo, la operación está completamente frenada en el Santiago Bernabéu. La cúpula de la ‘Casa Blanca’ ha optado por la cautela y evita dar un paso al frente para iniciar gestiones.

Conforme a lo detallado por Fabrizio Romano, Florentino Pérez y la directiva del Real Madrid no están del todo convencidos de realizar una inversión de tal magnitud en este mercado. La planificación financiera y la apuesta por otros perfiles hacen que la llegada de Rodri no sea una prioridad absoluta para el presidente blanco.

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