El futuro de Endrick vuelve a estar en conversación. La llegada de Carlos Espí complicó su permanencia en Real Madrid. Roma lo quiere, pero todavía no hay una definición.

Real Madrid sigue en el mercado donde espera cerrar algunos nombres más, pero también debe definir el futuro de algunos jugadores cuyas situaciones son incómodas. Endrick forma parte de este último grupo de futbolistas. Mientras se evalúa qué pasará con él, la Roma lo quiere sumar por pedido de su entrenador Gian Piero Gasperini.

Publicidad

Endrick volvió al Real Madrid, luego de su buena cesión en el Olympique de Lyon. Forma parte del plantel profesional que realiza la pretemporada bajo las órdenes de Jose Mourinho. También estuvo en algunos amistosos y hasta marcó goles. Sin embargo, tal parece que al portugués no le termina de cerrar.

Si bien los ‘Merengues’ acaban de vender a Gonzalo al Fulham en 40 millones de euros (por el 70 por ciento de su ficha, por lo que conservan el restante 30 por ciento), la llegada de Carlos Espí, un centrodelantero de buena altura (1,94 metros), por pedido de Mourinho, le quita lugar al atacante brasileño.

Welcome to Fulham, Gonzalo García! — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 3, 2026

Publicidad

Roma quiere a Endrick, pero Real Madrid debe definir su situación

Real Madrid debe tomar una decisión sobre el futuro de Endrick. Con la llegada de Carlos Espí, el brasileño podría pasar hasta un tercer plano en cuanto a la consideración. Sin embargo, esto no está confirmado y, en España, aseguran que la directiva quiere evaluar la situación antes de dejarlo ir nuevamente.

Aquí es donde aparece la Roma de Italia. Según informó La Gazzetta dello Sport, Gian Piero Gasperini, entrenador del conjunto giallorosso, pretende convertir a Endrick en una pieza de ataque importante. Por eso, piden una cesión con opción de compra.

El conjunto ‘blanco’ no ha dado el visto bueno a esta operación, ya que, pueden mantener al exdelantero de Palmeiras en el plantel, pese a su situación. El problema es que con Kylian Mbappé como titular y Carlos Espí en la ecuación, lo que pretende el brasileño es sumar minutos (tal como pasó en Lyon).

Publicidad

La “ruta Nico Paz”, una opción para el futuro de Endrick

Si Real Madrid define que Endrick pase a otro equipo para sumar minutos, seguramente, buscará una cesión con algunas condiciones, aunque no se descartaría una venta, pero con algunas ventajas. El caso de Nico Paz con el Como es un buen ejemplo de lo que podría pasar con el brasileño.

Nico Paz, figura del Como, que lo adquirió por 66 millones de euros totales (Getty Images).

En 2024, Paz pasó al conjunto italiano por sólo 6 millones de euros y la mitad de los derechos federativos. La otra mitad se lo quedó Real Madrid, que también conservó opciones de recompra en las siguientes temporadas. Al final, en este mercado de mitad de 2026, ante la posibilidad de que los ‘Merengues’ lo recompren, Como lo adquirió definitivamente por 60 millones de euros más.

Publicidad

Es muy probable que Endrick, en caso de salir, pueda ser vendido o prestado, pero con opciones de recompra para los ‘Blancos’. Por supuesto, esto es una especulación, ya que la situación del brasileño no está definida. Roma espera, pero presiona por tenerlo y el jugador quiere tener minutos, algo que no se puede garantizar con ‘Mou’.

DATOS CLAVE