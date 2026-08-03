Real Madrid podría perder a Yan Diomandé por un motivo que nadie lo tenía imaginado

Real Madrid tendría problemas con la llegada de Yan Diomandé. El crack marfileño cuenta con un pendiente, que rompería cualquier negociación.

El conjunto blanco tiene un acuerdo total con el futbolista y el Leipzig, pero un imprevisto legal de última hora en los despachos amenaza con paralizar por completo una de las operaciones más esperadas del mercado. El Real Madrid tenía todo listo para dar uno de los golpes sobre la mesa más importantes del mercado de pases.

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Real Madrid tiene un problema por Yan Diomandé

Las negociaciones entre la entidad madridista, el RB Leipzig y el entorno del joven talentoso Yan Diomandé habían llegado a buen puerto. Acuerdo total en cifras, años de contrato y proyecto deportivo. Sin embargo, cuando solo faltaba la firma y el anuncio oficial, un volantazo inesperado en los despachos ha puesto en jaque la operación.

Yan Diomandé expectante de la transacción con el Real Madrid. (Foto: X).

El motivo de este parón no tiene nada que ver con pretensiones económicas de última hora ni con la intromisión de otro gigante europeo. El problema es mucho más complejo y atañe a un terreno burocrático que nadie vio venir en Valdebebas.

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El origen del conflicto: una demanda ante la FIFA

El detonante de este embrollo legal tiene nombre y apellido: Max Gradel, exagente del futbolista. Según ha revelado el Diario AS, Gradel ha presentado una formal queja ante la FIFA alegando un incumplimiento de contrato por parte de Diomandé.

Al parecer, el futbolista habría roto de manera unilateral su vínculo de representación para ponerse en manos de Roc Nation, la prestigiosa agencia que actualmente maneja su carrera y con la que el Real Madrid negoció formalmente el traspaso.

En el Santiago Bernabéu la sorpresa ha sido mayúscula. La directiva blanca desconocía por completo la existencia de este litigio previo entre el jugador y su antiguo representante. Habiendo actuado en todo momento de buena fe y bajo el marco legal de la agencia que ostenta sus derechos en la actualidad.

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¿Fichaje en riesgo o simple retraso?

Con el conflicto ya instalado en las oficinas de Zúrich, el futuro de Yan Diomandé viste una gran incógnita a corto plazo. Ahora mismo, la resolución del caso está 100% en manos del máximo organismo del fútbol mundial, que contempla dos caminos posibles:

La vía de la Licencia Provisional (El escenario optimista)

Es el desenlace más habitual en este tipo de disputas. La FIFA suele priorizar el derecho al trabajo y la carrera del futbolista, por lo que podría conceder a Diomandé una licencia provisional. Esto permitiría que el traspaso al Real Madrid se concrete y se anuncie de inmediato, dejando que el litigio económico entre Gradel y Roc Nation se resuelva en los tribunales en paralelo.

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Bloqueo o suspensión del traspaso (El peor escenario)

Si la FIFA decide no otorgar dicha autorización hasta no aclarar la validez del contrato de representación, la operación podría retrasarse considerablemente o, en el peor de los casos, detenerse de forma definitiva, haciendo colapsar un acuerdo que ya estaba cerrado al 100%.

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El acuerdo entre el Real Madrid, el Leipzig y el jugador es absoluto. El dinero está sobre la mesa y el contrato redactado. Sin embargo, un lío de despachos ajeno al club blanco ha dejado en el aire un fichaje que parecía inminente. La pelota, ahora más que nunca, está en el tejado de la FIFA.

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