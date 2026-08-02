Dónde ver EN VIVO amistoso Liverpool vs. Leeds: hora, alineaciones, TV y streaming online

Tendremos un amistoso internacional entre dos equipos ingleses: Liverpool vs Leeds. Mira dónde ver en vivo y gratis, mediante tv y streaming.

El Liverpool FC y el Leeds United cierran su gira de pretemporada en Estados Unidos con un electrizante duelo en el histórico Soldier Field de Chicago. Ambos clubes de la Premier League afinan detalles tácticos de cara al inicio de la campaña 2026/27.

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Para no perderse ni un solo minuto de este cruce de alto nivel en suelo norteamericano, repasamos los horarios globales, las señales de televisión, las opciones de streaming y las formaciones probables.

Liverpool vs. Leeds hoy en amistoso internacional. (Foto: X).

¿A qué hora juega el Liverpool vs. Leeds United?

El balón comenzará a rodar este domingo 2 de agosto de 2026 en los siguientes horarios según tu zona geográfica:

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País / Región Hora de inicio México (CDMX) 14:00 h Perú, Colombia, Ecuador 15:00 h Estados Unidos 15:00 h (CT) / 16:00 h (ET) Argentina, Chile, Uruguay 17:00 h España 22:00 h

Dónde ver EN VIVO el partido: Canales de TV y Streaming

La transmisión en directo estará disponible a través de distintas plataformas según el país en el que te encuentres:

México y Latinoamérica: Se emitirá en vivo a través de la señal de Claro Sports (disponible en TV de paga, su sitio web y canal oficial de YouTube).

Se emitirá en vivo a través de la señal de Claro Sports (disponible en TV de paga, su sitio web y canal oficial de YouTube). Estados Unidos: Transmisión oficial mediante ESPN Deportes, ESPN Select, la app de ESPN y fuboTV.

Transmisión oficial mediante ESPN Deportes, ESPN Select, la app de ESPN y fuboTV. España y resto del mundo: Podrá seguirse de forma online mediante las plataformas por suscripción oficiales de ambos equipos: LFCTV GO y LUTV.

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Posibles alineaciones del Liverpool vs. Leeds United

Ambos entrenadores buscarán dar rodaje a sus principales piezas antes del inicio de las competiciones oficiales:

Liverpool FC

Alineación probable (4-2-3-1): Giorgi Mamardashvili; Jeremie Frimpong, Mor Talla Ndiaye, Luke Chambers, Konstantinos Tsimikas; Curtis Jones, Dominik Szoboszlai; Joshua Abe, Harvey Elliott, Rio Ngumoha; Jason Koumas.

Leeds United

Alineación probable (4-1-4-1): Alex Cairns; Jayden Bogle, Sebastiaan Bornauw, Joe Rodon, Tarik Muharemović; Gabriel Gudmundsson, Dan James, Ethan Ampadu, Anton Stach, Harry Wilson; Dominic Calvert-Lewin.

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¿Qué se juegan hoy Liverpool y Leeds United?

Más allá de la puesta a punto física, este choque representa la última oportunidad para que ambos técnicos terminen de moldear sus automatismos bajo la máxima exigencia. Para el Liverpool, el encuentro será clave para integrar a sus nuevas incorporaciones y afianzar la solidez defensiva que busca la plantilla; por su parte, el Leeds United medirá su verdadero alcance competitivo ante uno de los gigantes del continente justo antes del pitazo inicial de la temporada regular.

DATOS CLAVE

Liverpool y Leeds United juegan este 2 de agosto de 2026 en Chicago.

Soldier Field albergará el último duelo de pretemporada de ambos clubes.

Claro Sports y ESPN transmitirán el partido para Latinoamérica y Estados Unidos.