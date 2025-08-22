Dónde ver EN VIVO Arsenal vs. Leeds United por la fecha 2 de la Premier League 2025-26

La Premier League de Inglaterra sigue su curso y en una nueva jornada espera por el partido entre Arsenal vs. Leeds United. Ambos equipos lograron importantes victorias en el debut del campeonato, por lo que ahora esperan repetir el plato cuando el Emirates Stadium de Londres sea testigo en las próximas horas de una multitud de hinchas que los acompañarán.

En cuanto a los resultados previos que consiguieron ambos planteles, primero vamos con Arsenal. El equipo liderado técnicamente por Mikel Arteta venció a Manchester United en condición de visita por 1-0 y el gol lo anotó Riccardo Calafiori tras un tiro de esquina que es la especialidad de la casa. Ahora los ‘Gunners’ quieren seguir por este camino y qué mejor jugando de locales.

Hablando de Leeds United, los ‘pupilos’ de Daniel Farke ganaron 1-0 frente a Everton en la primera fecha de la Premier League de Inglaterra. Con un solitario tanto de Felix Nmecha a los 84 minutos de juego, los ‘Whites’ empezaron el torneo con pie derecho y ahora buscarán ser la gran sorpresa de la jornada cuando enfrentan a Arsenal. A continuación, veamos los detalles de duelo.

¿A qué hora juegan Arsenal vs. Leeds United por la Premier League 2025-26?

El partido entre Arsenal vs. Leeds United está programado para el sábado 23 de agosto en el Emirates Stadium de Londres en el marco de la fecha 2 de la Premier League de Inglaterra y estos son los horarios alrededor del planeta vivir todas las incidencias del cotejo:

11:30 | Perú – Ecuador – Colombia

18:30 | España – Alemania – Francia – Italia

13:30 | Argentina – Brasil – Uruguay – Paraguay

12:30 | USA (Tiempo del Este)

10:30 | México – Costa Rica – Nicaragua – Honduras – El Salvador – Guatemala

¿Dónde ver en vivo Arsenal vs. Leeds United por la Premier League 2025-26?

España | DAZN – DAZN 2 Bar

Sudamérica | Disney+ Premium

México | TNT Sports – HBO MAX

Estados Unidos | Universo – Peacock – NBC – TeleXitos – Fubo Sports

Alineaciones probables de Arsenal vs. Leeds United

Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori; Martin Odegaard, Martín Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres y Gabriel Martinelli. DT: Mikel Arteta.

Leeds United: Lucas Perri; Jayden Bogle, Joe Rodon, Pascal Struijk, Gabriel Gudmundsson; Sean Longstaff, Anton Stach, Ao Tanaka; Daniel James, Wilfried Gnonto y Joel Piroe. DT. Daniel Farke.

