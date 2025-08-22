Es tendencia:
Premier League

Dónde ver EN VIVO Arsenal vs. Leeds United por la fecha 2 de la Premier League 2025-26

Los 'Gunners' y los 'Whites' se enfrentan este fin de semana en el Emirates Stadium de Londres y a continuación conoce los detalles del duelo.

Arsenal vs. Leeds United.
Arsenal vs. Leeds United.

La Premier League de Inglaterra sigue su curso y en una nueva jornada espera por el partido entre Arsenal vs. Leeds United. Ambos equipos lograron importantes victorias en el debut del campeonato, por lo que ahora esperan repetir el plato cuando el Emirates Stadium de Londres sea testigo en las próximas horas de una multitud de hinchas que los acompañarán.

Fuente: Arsenal.
Fuente: Arsenal.

En cuanto a los resultados previos que consiguieron ambos planteles, primero vamos con Arsenal. El equipo liderado técnicamente por Mikel Arteta venció a Manchester United en condición de visita por 1-0 y el gol lo anotó Riccardo Calafiori tras un tiro de esquina que es la especialidad de la casa. Ahora los ‘Gunners’ quieren seguir por este camino y qué mejor jugando de locales.

Hablando de Leeds United, los ‘pupilos’ de Daniel Farke ganaron 1-0 frente a Everton en la primera fecha de la Premier League de Inglaterra. Con un solitario tanto de Felix Nmecha a los 84 minutos de juego, los ‘Whites’ empezaron el torneo con pie derecho y ahora buscarán ser la gran sorpresa de la jornada cuando enfrentan a Arsenal. A continuación, veamos los detalles de duelo.

¿A qué hora juegan Arsenal vs. Leeds United por la Premier League 2025-26?

El partido entre Arsenal vs. Leeds United está programado para el sábado 23 de agosto en el Emirates Stadium de Londres en el marco de la fecha 2 de la Premier League de Inglaterra y estos son los horarios alrededor del planeta vivir todas las incidencias del cotejo:

  • 11:30 | Perú – Ecuador – Colombia
  • 18:30 | España – Alemania – Francia – Italia
  • 13:30 | Argentina – Brasil – Uruguay – Paraguay
  • 12:30 | USA (Tiempo del Este)
  • 10:30 | México – Costa Rica – Nicaragua – Honduras – El Salvador – Guatemala

¿Dónde ver en vivo Arsenal vs. Leeds United por la Premier League 2025-26?

  • España | DAZN – DAZN 2 Bar
  • Sudamérica | Disney+ Premium
  • México | TNT Sports – HBO MAX
  • Estados Unidos | Universo – Peacock – NBC – TeleXitos – Fubo Sports
Alineaciones probables de Arsenal vs. Leeds United

Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori; Martin Odegaard, Martín Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres y Gabriel Martinelli. DT: Mikel Arteta.

Leeds United: Lucas Perri; Jayden Bogle, Joe Rodon, Pascal Struijk, Gabriel Gudmundsson; Sean Longstaff, Anton Stach, Ao Tanaka; Daniel James, Wilfried Gnonto y Joel Piroe. DT. Daniel Farke.

Eberechi Eze se une a Arsenal: la reacción viral de los hinchas tras arrebatárselo a Tottenham

Eberechi Eze se une a Arsenal: la reacción viral de los hinchas tras arrebatárselo a Tottenham

Golpe inesperado sacude al Arsenal en el arranque de la temporada: peligra la Premier League

Golpe inesperado sacude al Arsenal en el arranque de la temporada: peligra la Premier League

