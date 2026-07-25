Dónde ver EN VIVO amistoso Wrexham vs Leeds United: canales de TV y streaming online

Los equipos de Europa se vienen preparando para lo que será el inicio de la temporada 2026-27. En este caso, el Wrexham se enfrenta al Leeds United en un emocionante duelo en Estados Unidos. Partido que se jugará el día de hoy sábado 25 de julio del 2026. La hora del comienzo del duelo es a las 18:30 horas de Perú.
Por parte del equipo de Ryan Reynolds, afrontará esta temporada su paso por la Championship, que es la segunda división de Inglaterra. Va a tener una dura campaña en la que buscará seguir ascendiendo a pasos agigantados en el fútbol del Reino Unido.
En cambio, el Leeds United es un cuadro que busca mantener la permanencia en la Premier League. Es un equipo que se ha vuelto uno de los que siempre está cerca de la zona baja. Este año lo que esperan es poder pelear más arriba y así ya no tener tantos problemas con el descenso.
¿Dónde ver el Wrexham vs. Leeds United?
Para poder disfrutar de este partidazo, acá te dejamos las alternativas de dónde ver, dependiendo del lugar en el que te encuentres. Sigue el Wrexham vs. Leeds United:
- Argentina: Claro Sports
- Bolivia: Claro Sports
- Brasil: Zapping, IT tv Plus, Claro TV+, SportyNet, Sky+
- Chile: Claro Sports
- Colombia: Claro Sports
- Ecuador: Claro Sports
- México: Claro Sports
- Paraguay: Claro Sports
- Perú: Claro Sports
- Uruguay: Claro Sports
- Estados Unidos: ESPN Deportes, fuboTV, ESPN App
- Venezuela: Claro Sports, inter
Además, en plataformas podrás seguir el encuentro mediante LUTV, que es del mismo club en donde se paga un pase para ver el encuentro.
¿A qué hora juegan Wrexham vs. Leeds United?
Por otro lado, conoce a qué hora disfrutarás del partido dependiendo en el país en el que te encuentres.
- Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 18:30 horas.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 19:30 horas.
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:30 horas.
Datos Claves
- Wrexham de Ryan Reynolds juega contra Leeds United este 25 de julio del 2026.
- El duelo Wrexham vs. Leeds inicia a las 18:30 horas de Perú.
- El encuentro se transmitirá por Claro Sports y ESPN Deportes en EE. UU.