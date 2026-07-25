Dónde ver EN VIVO amistoso Wrexham vs Leeds United: canales de TV y streaming online

En un encuentro amistoso el Wrexham y Leeds United se verán las caras este sábado 25 de julio desde las 18:30 horas de Perú.

Los equipos de Europa se vienen preparando para lo que será el inicio de la temporada 2026-27. En este caso, el Wrexham se enfrenta al Leeds United en un emocionante duelo en Estados Unidos. Partido que se jugará el día de hoy sábado 25 de julio del 2026. La hora del comienzo del duelo es a las 18:30 horas de Perú.

Publicidad

Por parte del equipo de Ryan Reynolds, afrontará esta temporada su paso por la Championship, que es la segunda división de Inglaterra. Va a tener una dura campaña en la que buscará seguir ascendiendo a pasos agigantados en el fútbol del Reino Unido.

En cambio, el Leeds United es un cuadro que busca mantener la permanencia en la Premier League. Es un equipo que se ha vuelto uno de los que siempre está cerca de la zona baja. Este año lo que esperan es poder pelear más arriba y así ya no tener tantos problemas con el descenso.

¿Dónde ver el Wrexham vs. Leeds United?

Para poder disfrutar de este partidazo, acá te dejamos las alternativas de dónde ver, dependiendo del lugar en el que te encuentres. Sigue el Wrexham vs. Leeds United:

Publicidad

Argentina : Claro Sports

: Claro Sports Bolivia : Claro Sports

: Claro Sports Brasil : Zapping, IT tv Plus, Claro TV+, SportyNet, Sky+

: Zapping, IT tv Plus, Claro TV+, SportyNet, Sky+ Chile : Claro Sports

: Claro Sports Colombia : Claro Sports

: Claro Sports Ecuador: Claro Sports

Claro Sports México: Claro Sports

Claro Sports Paraguay: Claro Sports

Claro Sports Perú : Claro Sports

: Claro Sports Uruguay: Claro Sports

Claro Sports Estados Unidos: ESPN Deportes, fuboTV, ESPN App

ESPN Deportes, fuboTV, ESPN App Venezuela: Claro Sports, inter

Además, en plataformas podrás seguir el encuentro mediante LUTV, que es del mismo club en donde se paga un pase para ver el encuentro.

¿A qué hora juegan Wrexham vs. Leeds United?

Por otro lado, conoce a qué hora disfrutarás del partido dependiendo en el país en el que te encuentres.

Publicidad

Colombia, Ecuador , Panamá y Perú : 18:30 horas.

, : 18:30 horas. Chile, Bolivia y Venezuela: 19:30 horas.

19:30 horas. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:30 horas.

Datos Claves