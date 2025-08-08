Leeds vs. AC Milan: a qué hora juegan y dónde ver en vivo el partido amistoso desde Dublín

Leeds y AC Milan concluyen con su preparación de pretemporada este sábado 9 de agosto con la disputa de un partido amistoso. El encuentro se disputa en el Aviva Stadium de Dublín, Irlanda en donde ambos equipos buscarán un triunfo para dejar buenas sensaciones de cara a un arranque de temporada importante para ambos.

Para el equipo de Elland Road se trata del último amistoso previo a su temporada de regreso a la Premier League donde, por supuesto, el objetivo será la permanencia y evitar el descenso. En la pretemporada, no ganó partidos, pero se vio a un equipo combativo tanto ante Manchester United y Villarreal (ambos empates).

En tanto, los ‘Rossoneri’ tendrán una actividad fuerte en estos días porque, además del duelo ante Leeds, el domingo enfrentarán al Chelsea. Por eso, es probable que se vea un equipo muy similar al que inició en la goleada 9-0 ante Perth Glory. Massimiliano Allegri buscará aligerar cargas, pese a este duro duelo.

¿A qué hora juegan Leeds United vs. AC Milan?

El duelo entre Leeds United y AC Milan, amistoso de pretemporada en Dublín, se juega este sábado 9 de agosto en los siguientes horarios alrededor del mundo:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 09:00 AM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 10:00 AM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 11:00 AM .

. Estados Unidos (PT): 07:00 AM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 08:00 AM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 04:00 PM .

. Portugal y Reino Unido: 03:00 PM .

. Corea del Sur/Japón: 11:00 AM.

¿Dónde ver en vivo Leeds vs. AC Milan?

El partido amistoso Leeds vs. AC Milan se podrá ver en vivo por la plataforma DAZN para todo el mundo. En tanto, en Estados Unidos, tendrá transmisión de Paramount+ y CBS Sports Golazo.

Existe también otra posibilidad de ver el partido. Leeds United ofrece su canal de streaming online para ver el partido. En LUTV se puede disfrutar del partido, aunque no es gratis, ya que debes pagar una suscripción de un mes por 3,49 libras esterlinas (16,60 soles peruanos o 4,69 dólares).

En este sentido, si adquieres la suscripción mensual, además del partido amistoso, podrás ver partidos en diferido del Leeds, algunos encuentros en vivo del equipo Sub 21 y también otros contenidos on-demand.

Alineaciones probables de Leeds United vs. AC Milan

LEEDS UNITED: Illan Meslier, Isaac Schmidt, Joe Rodon, Jaka Bijol, Gabriel Gudmundsson; Sean Longstaff, Ethan Ampadu, Anton Stach; Lukas Nmecha, Wilfried Gnonto y Joël Piroe. DT: Daniel Farke.

AC MILAN: Pietro Terracciano; Filippo Terracciano, Matteo Duțu, Malick Thiaw; Samuel Chukwueze, Youssouf Fofana, Christian Comotto, Warren Bondo, Davide Bartesaghi; Ruben Loftus-Cheek y Noah Okafor. DT: Massimiliano Allegri.

