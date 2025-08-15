Mallorca vs. FC Barcelona por LaLiga 2025-26: horario, TV, cómo ver online y alineaciones del partido

FC Barcelona inicia la defensa de su título este sábado 16 de agosto en el partido de la primera fecha de LaLiga 2025-26. El rival será Mallorca, que lo recibe en el Estadio de Son Moix. El conjunto dirigido por Hansi Flick quiere repetir lo hecho en la temporada anterior.

Los ‘Culés’ ganaron de gran forma LaLiga pasada, superando al Real Madrid y al Atlético de Madrid. Ahora, deben sostener y demostrar que lo de la temporada pasada no fue casualidad. Para ello, se han reforzado en el arco con Joan García y con Marcus Rashford en la delantera.

Los ‘Bermellones’ tuvieron un final de temporada complicado, lo que evitó que puedan pelear por puestos de clasificación a torneos internacionales. El equipo de Jagoba Ascarate se ha reforzado en este mercado con algunos nombres importantes como Pablo Torre (comprado al Barça) y Mateo Joseph (cedido desde Leeds).

¿A qué hora juegan Mallorca vs. FC Barcelona?

Mallorca vs. FC Barcelona se juega en Son Moix este sábado 16 de agosto por la primera jornada de LaLiga 2025-26. Mira los horarios en todo el mundo son:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 12:30 PM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 01:30 PM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 02:30 PM .

. Estados Unidos (PT): 10:30 AM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 11:30 AM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 07:30 PM .

. Portugal y Reino Unido: 06:30 PM .

. Corea del Sur/Japón: 02:30 AM.

¿Dónde ver en vivo Mallorca vs. FC Barcelona?

El partido entre Mallorca vs. FC Barcelona se podrá ver en vivo por ESPN y ESPN 2 en TV, mientras que se puede disfrutar también por la plataforma Disney+ para toda Sudamérica. En México y Centroamérica, el partido va por Sky Sports.

En España, el partido entre los mallorquinos y los catalanes lo transmite Movistar+, Movistar+ LALIGA y LaLiga TV Bar. En tanto, para Estados Unidos, el duelo se puede disfrutar por ESPN 2, ESPN+, ESPN Deportes, ESPN App y fuboTV.

Alineaciones de Mallorca vs. FC Barcelona

MALLORCA: Leo Román; Mateu Morey, Antonio Raíllo, Martin Valjent, Johan Mojica; Omar Mascarell, Manu Morlanes, Sergi Darder; Takuma Asano, Pablo Torre y Vedat Muriqi. DT: Jagoba Arrasate.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Éric Garcia, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Frenkie De Jong, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres. DT: Hansi Flick.