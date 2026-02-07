Barcelona aplastó al Mallorca, Yamal marcó golazo y sigue firme en la cima de LaLiga

Barcelona afrontó un partido ante Mallorca por la fecha 23 de LaLiga y no tuvo problemas para superarlo en el Camp Nou. Con tantos de Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal, el cuadro del técnico Hansi Flick doblegó a un reñido visitante que dio batalla.

Pero es que la situación del Barcelona lo obligaba a vencer al Mallorca por más complicaciones que podrían tener. Jugando en el Camp Nou, el inicio del partido mostró a un visitante que buscaba el gol y por poco casi lo encontró.

Aunque Barcelona supo golpear en el momento preciso y Robert Lewandowski anotó justo cuando el rumor de los fanáticos se empezaban a convertir en quejas. Así acabó el primer tiempo, con los culés ganando 1-0, pero con ciertas dudas.

Ya para la segunda mitad, las dudas se despejaron y Barcelona fue más contundente. Primero anotó Lamine Yamal un verdadero golazo y luego Marc Bernal selló la victoria con un tanto de antología.

Ahora Barcelona seguirá siendo líder de LaLiga sin importa qué pase en el partido del Real Madrid vs. Valencia. De hecho, ahora mismo le saca cuatro puntos a los blancos, aunque ellos tienen un partido menos.