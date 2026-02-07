Barcelona aplastó al Mallorca, Yamal marcó golazo y sigue firme en la cima de LaLiga

Barcelona afrontó un partido ante Mallorca por la fecha 23 de LaLiga y no tuvo problemas para superarlo en el Camp Nou. Con tantos de Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal, el cuadro del técnico Hansi Flick doblegó a un reñido visitante que dio batalla.
Pero es que la situación del Barcelona lo obligaba a vencer al Mallorca por más complicaciones que podrían tener. Jugando en el Camp Nou, el inicio del partido mostró a un visitante que buscaba el gol y por poco casi lo encontró.
Aunque Barcelona supo golpear en el momento preciso y Robert Lewandowski anotó justo cuando el rumor de los fanáticos se empezaban a convertir en quejas. Así acabó el primer tiempo, con los culés ganando 1-0, pero con ciertas dudas.
Ya para la segunda mitad, las dudas se despejaron y Barcelona fue más contundente. Primero anotó Lamine Yamal un verdadero golazo y luego Marc Bernal selló la victoria con un tanto de antología.
Ahora Barcelona seguirá siendo líder de LaLiga sin importa qué pase en el partido del Real Madrid vs. Valencia. De hecho, ahora mismo le saca cuatro puntos a los blancos, aunque ellos tienen un partido menos.
Barcelona venció 3-0 al Mallorca en el Camp Nou y seguirá siendo líder de LaLiga por una fecha más.
90' ¡ASÍ FUE EL GOLAZO DE BERNAL!
La repetición de la jugada demuestra la capacidad de Bernal en el tercer gol del Barcelona ante Mallorca.
Tweet placeholder
83' ¡BERNAL MARCÓ GOLAZO PARA EL BARCELONA!
Bernal dejó seca a la defensa del Mallorca y estiró la ventaja del Barcelona por 3-0 en el Camp Nou.
80' ¡GARCIA SALVÓ SU ARCO!
Sánchez remató para Mallorca y García se tuvo que exigir para evitar la caída de su arco. Se salvó el Barcelona y el partido todavía no está 100% cerrado.
72' ¡BARCELONA DOMINA POR COMPLETO EL PARTIDO!
Teniendo el marcador a favor, Barcelona sabe que es muy superior al Mallorca, domina la pelota, los tiempos y está cerca del tercero.
Publicidad
Publicidad
66' ¡LA DEFINIICÓN DE YAMAL!
El tanto de Lamine Yamal no fue un gol más, fue una demostración de precisión, técnica y atrevimiento.
Tweet placeholder
62' ¡GOOOOOOLAZO DE YAMAL!
Lamine Yamal remató desde fuera del área y convirtió un tanto espectacular marca de la casa. Gana Barcelona 2-0 al Mallorca y se va sentenciando el partido.
51' ¡SE ARMÓ LA POLÉMICA POR EL PENAL NO COBRADO!
Desde el lado del técnico Hansi Flick, ya es un hecho que la falta de Mojica sobre Yamal fue penal y no se cobró. Ahora está reclamando y el árbitro lo advierte: una más y expulsión.
48' ¡PIDEN PENAL PARA EL BARCELONA!
Mojica venía marcando a Yamal dentro del área y las cámaras muestran que quizá sí hubo contacto, aunque el árbitro no cobró ninguna falta.
¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Rueda la pelota otra vez en el Camp Nou y ya comenzamos con la parte final del Barcelona 1-0 Mallorca por LaLiga.
Publicidad
Publicidad
¡LAS ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO!
Numéricamente hablando, esta es la lectura del primer tiempo entre Barcelona vs. Mallorca.
¡TERMINÓ EL PRIMER TIEMPO!
Final de la mitad inicial del partido entre Barcelona vs. Mallorca. Por ahora, los locales ganan 1-0 en el Camp Nou gracias a un gol de Robert Lewandowski.
41' ¡RASHFORD Y EL SUSTO DE UNA PROBABLE LESIÓN!
Marcus Rashford cayó luego de que su pie sufra un pelotazo y reciba todo el impacto. El extremo se sintió, cayó al césped, pero luego se recuperó.
32' ¡EL GOL EN EL MOMENTO ADECUADO!
Cuando empezaba a oírse más fuerte el murmullo del público en el Camp Nou, llegó el gol de Lewandowski, que hizo cambiar los susurros en gritos de alegría.
Tweet placeholder
29' ¡GOOOOOOL DEL BARCELONA!
Con cierta polémica por una presumible posición adelantada, Robert Lewandowski anoto el 1-0 para Barcelona vs. Mallorca por LaLiga.
Publicidad
Publicidad
23' ¡POR AHORA YAMAL EN DEUDA!
Lamine Yamal no ha tenido un buen inicio del partido y en un poco más de 20 minutos, está debiendo fútbol.
17' ¡CASI GOL DEL MALLORCA!
Barcelona dejó libertades en defensa, Mallorca aprovechó la situación y Vedat Muriqi casi anota el 1-0 en el Camp Nou.
14' ¡RASHFORD DIRIGE AL BARCELONA!
Sobre el sector izquierdo del ataque del Barcelona, Marcus Rashford es el encargado de cabalgar para llevar el ataque, pero por ahora no pueden romper la defensa del Mallorca.
11' ¡MALLORCA APROVECHA EL LADO DE KOUNDÉ!
Mallorca presiona a Koundé y ataca por ese lado de manera constante. Ahora mismo, Barcelona defendiéndose más de lo que ataca. La gente silba y Flick luce enojado.
4' ¡PARTIDO MUY PELEADO!
El partido por ahora está muy equilibrado y tanto Barcelona como Mallorca buscan el control del balón. Por ahora, y solo por ahora, no hay un controlador claro del encuentro.
Publicidad
Publicidad
¡EMPEZÓ EL PARTIDO!
Ya juegan Barcelona y Mallorca en el Camp Nou por LaLiga.
¡YA ESTAMOS POR EMPEZAR!
Se saludan los jugadores del plantel y comenzamos en instantes.
¡ESTÁ POR TERMINAR EL CALENTAMIENTO!
Ya tenemos la señal oficial del partido y en instantes empezamos con el Barcelona vs. Mallorca por LaLiga y desde el Camp Nou.
¡EL QUE TODOS PIDEN!
Otros tantos hinchas también quieren ver un gol de Lamine Yamal, o por lo menos uno hoy ante Mallorca en el Camp Nou.
¡EL HOMBRE CLAVE!
Marcus Rashford irá desde el pitazo inicial en el Barcelona y todo apunta a que hoy anotará.
Publicidad
Publicidad
¡EMPEZÓ EL CALENTAMIENTO!
Los jugadores del Barcelona y del Mallorca ya están calentando para el inicio del partido.
¡EL ANUNCIO OFICIAL DEL PARTIDO!
Así comunicó el Barcelona el póster oficial del partido ante Mallorca.
¡EL VESTUARIO DE LOCAL!
A menos de una hora del partido, así luce el vestuario del Barcelona.
Tweet placeholder
¡EL ONCE TITULAR DEL MALLORCA!
El Mallorca también hizo oficial su alineación titular y va así: Leo Román; Mateu Morey, Pablo Maffeo, Martin Valjent, David López, Johan Mojica; Omar Mascarell, Samú Costa, Pablo Torre, Jan Virgili; Vedat Muriqi.
¡EL ONCE TITULAR DEL BARCELONA!
El técnico Hansi Flick decidió que esta será la alineación titular: Joan García; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Dani Olmo, Marc Casadó; Fermín López, Lamine Yamal, Marcus Rashford; Robert Lewandowski.
Publicidad
Publicidad
¡LA TABLA DE POSICIONES!
Presentamos la tabla de posiciones de LaLiga, donde se ve que el Barcelona es primero y el Mallorca ocupa la casilla 14°.
¡REGISTROS DE PARTIDOS!
En general, también tenemos los promedios de goles tanto del Barcelona como del Mallorca y, también, los goleadores de cada plantel.
¡PROBABILIDADES DEL PARTIDO!
Ingresando en el terreno estadístico, repasemos las probabilidades del partido entre Barcelona vs. Mallorca y el recuento de sus últimos 5 enfrentamientos.
¡EL PROBABLE ONCE DEL MALLORCA!
También tenemos el probable once del Mallorca, que está necesitado de un triunfo: Alineación probable del Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, David López, Mojica; Antonio Sánchez, Mascarell, Samu Costa, Darder; Muriqi y Jan Virgili.
¡PROBABLE ONCE DEL BARCELONA!
El Barcelona sale con todo y tiene que ganar sí o sí. Por ello, el técnico Hansi Flick mandaría el siguiente once: Alineación probable del Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, De Jong; Lamine, Fermín López, Rashford; y Ferran Torres.
Publicidad
Publicidad
¡MUY BUENOS DÍAS AMIGOS DE BOLAVIP!
Empezamos este sábado 7 de febrero con todo y ya estamos listos para el minuto a minuto del partido entre Barcelona vs. Mallorca por la fecha 23 de LaLiga.
Comunicador social especializado en periodismo deportivo, graduado en la U. San Ignacio Loyola de Perú. Tiene más de diez años en el mundo de la información, habiéndose desempeñado en medios como El Comercio de Perú (subeditor web), El Heraldo de México (redactor y consultor SEO) y Norte MKT de Brasil (corresponsal). Apasionado del fútbol, el boxeo, el cine y la Fórmula 1. Hoy en Bolavip cubriendo la actualidad del fútbol peruano e internacional.