Qué canal transmite en vivo Real Madrid vs. Mallorca para Perú y Sudamérica por la fecha 3 de LaLiga 2025-26

Real Madrid y Mallorca se enfrentan este sábado 30 de agosto en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 3 de LaLiga 2025-26. Los ‘Merengues’ quieren seguir en lo más alto, mientras que los ‘Bermellones’ van por su primer triunfo en este certamen. El árbitro del partido será José María Sánchez y en el VAR estará Juan Luis Pulido.

Publicidad

Publicidad

El equipo blanco, dirigido por Xabi Alonso, ganó en sus primeras dos presentaciones en esta liga española. Con el 1-0 a Osasuna y el 3-0 ante Real Oviedo, está entre los equipos con 6 puntos en lo más alto de la tabla de posiciones. Ahora, busca su tercer éxito en fila.

Mallorca, por su parte, tiene su primer partido de visitante en este torneo y es ni más ni menos que ante uno de los candidatos al título, Real Madrid. En sus dos primeros partidos en casa, cayó ante Barcelona por 3-0 y empató 1-1 ante Celta. Tarea difícil para Jagoba Arrasate, pero buscará sumar en el Bernabéu.

Horarios y dónde ver en vivo Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga 2025-26

Real Madrid vs. Mallorca se juega este sábado 30 de agosto en el Estadio Santiago Bernabéu en el marco de la fecha 3 de LaLiga 2025-26. El partido se podrá ver en vivo por DSports (canales 610 y 1610 en HD) para TV y por DGO para streaming en toda Sudamérica con excepción de Bolivia (va por TIGO Sports).

Publicidad

Publicidad

Los horarios para el partido son los siguientes para todo el mundo:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 02:30 PM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 03:30 PM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 04:30 PM .

. Estados Unidos (PT): 12:30 PM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 01:30 PM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 09:30 PM .

. Portugal y Reino Unido: 08:30 PM .

. Corea del Sur/Japón: 04:30 AM .

. China: 03:30 AM.

Alineaciones probables de Real Madrid vs. Mallorca

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde, Arda Güler; Franco Mastantuono, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. DT: Xabi Alonso.

MALLORCA: Leo Román; Mateu Morey, Martin Valjent, Antonio Raíllo, Marash Kumbulla, Johan Mojica; Takuma Asano, Manu Morlanes, Pablo Torre, Sergi Darder; y Vedat Muriqi. DT: Jagoba Arrasate.

Publicidad