Dónde ver EN VIVO Celtic vs AC Milan amistoso internacional: canales de TV y streaming online

Se juega el amistoso internacional de Celtic vs AC Milan. Mira los detalles dónde ver en vivo y directo, mediante la televisión, y streaming.

El Celtic FC y el AC Milan protagonizan un destacado duelo internacional de pretemporada este sábado 25 de julio de 2026 en el estadio Celtic Park de Glasgow. Este compromiso medirá el ritmo de competencia de ambas escuadras antes del arranque oficial de sus ligas locales.

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Si deseas seguir cada detalle de la transmisión en directo, a continuación te detallamos las opciones oficiales y los horarios correspondientes a cada región.

Celtic vs AC Milan en amistoso internacional. (Foto: X).

Canales de TV y Streaming online para ver el partido

La señal oficial en vivo estará habilitada exclusivamente a través de la plataforma institucional del club escocés.

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Streaming Oficial: CelticPlayer transmitirá las acciones en directo para todos los suscriptores a nivel internacional. La cobertura previa arrancará 15 minutos antes del inicio del juego.

Horarios confirmados para el Celtic vs. AC Milan

El inicio de las acciones está programado para las 15:00 horas (hora local de Escocia / Reino Unido). Revisa el horario correspondiente según tu ubicación:

México, Costa Rica, Guatemala: 08:00 a. m.

Perú, Colombia, Ecuador: 09:00 a. m.

Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay: 10:00 a. m.

Argentina, Uruguay, Brasil: 11:00 a. m.

España e Italia: 16:00 p. m.

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Celtic FC tuvo un año bastante correcto

El Celtic viene de cerrar una campaña 2025/26 fructífera en el plano doméstico, coronándose campeón de la Copa de Escocia tras imponerse por 3-1 ante el Dunfermline Athletic en la gran final. Paralelamente, el equipo mantuvo su regularidad en la Scottish Premiership y sumó rodaje en rondas eliminatorias de la UEFA Europa League.

Para la campaña 2026/27, el objetivo del cuadro escocés radica en defender con solidez su hegemonía en el ámbito nacional. Asimismo, el club busca dar un salto de calidad en las competiciones europeas mediante una estructura colectiva más consolidada.

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AC Milan trabaja pensando en el 2026/27

Por su parte, el AC Milan completó un curso 2025/26 caracterizado por la exigencia en la Serie A y en las fases finales de las copas locales. El elenco rossonero compitió en los puestos de vanguardia en Italia y mantuvo un ritmo alto de juego durante todo el calendario.

De cara al curso 2026/27, la meta principal del conjunto italiano es pelear palmo a palmo el título de la Serie A y garantizar una participación destacada en el plano continental. Este cruce en Glasgow servirá como la primera prueba de nivel para calibrar la condición física del plantel.

DATOS CLAVE

Celtic FC y AC Milan: jugarán un partido amistoso el 25 de julio.

CelticPlayer: transmitirá en directo el encuentro a nivel internacional.

3-1: marcador con el que Celtic venció a Dunfermline en la final.