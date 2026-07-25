La decisión final de José Mourinho sobre el futuro de Vinicius Jr. ahora que Arsenal lo quiere fichar

Vinicius Jr. está en la mira de Arsenal para la próxima temporada y desde Real Madrid tomaron una drástica postura. Fue José Mourinho quien respondió sobre esta situación.

La noticia internacional del día de hoy tiene que ver con el interés concreto por parte de Arsenal sobre los servicios de Vinicius Jr. Sabiendo que la renovación del brasileño está entrampada desde hace tiempo con Real Madrid y que por ahora no hay mayores novedades de un acuerdo de por medio, desde Inglaterra quieren adelantarse a la jugada. Es así que José Mourinho ya está al tanto de ello.

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“EXCLUSIVA: El Arsenal explora la posibilidad de fichar a Vinicius Junior del Real Madrid. El interés del AFC está en fase inicial y los clubes aún no están en conversaciones, pero la idea ha sido aprobada en todos los niveles. Mucho depende del proceso contractual, ya que aún no hay avances y el RMFC no quiere una salida libre”; fue la reveladora información que compartió David Ornside.

Fuente: @David_Ornstein

A raíz de esta información marcada por el reconocido periodista británico es que también se filtró cuál es la verdadera postura de José Mourinho sobre el interés de Arsenal por fichar a Vinicius Jr. Sin ánimos de dar esperanza al vigente campeón de la Premier League, el estratega de Real Madrid habría confirmado que el crack brasileño forma parte de sus planificaciones y que no lo ve yéndose.

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“José Mourinho se opondría a que el Arsenal fichara a Vinícius Júnior este verano, ya que el técnico, recién regresado al Real Madrid, ha comunicado al club que desea que permanezcan todas sus grandes figuras”; expuso ‘The Telegraph‘ durante las últimas horas y con ello queda claro que el comando técnico espera por el arribo del brasileño para la pretemporada merengue.

Fuente: @TeleFootball

¿Por qué existen inconvenientes en la renovación de Vinicius Jr. con Real Madrid?

La novedad de que todavía no existe un acuerdo de renovación entre Vinicius Jr. y Real Madrid no viene de ahora, sino que incluso antes del Mundial 2026 ya se hablaba de esta complicada situación entre las partes implicadas. Teniendo en cuenta que el contrato actual finaliza en junio del año 2027, claramente desde la directiva merengue no pretenden que se vaya libre a ningún otro club europeo.

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Es así que durante los últimos días, distintos medios deportivos europeos revelaron que Vinicius Jr. contaría con algunas exigencias de renovación, como por ejemplo un salario de 30 millones por temporada y un bono de lealtad de 15 millones de euros que representaría una fidelidad de por medio en el acuerdo. Esto aún no se ha definido y las próximas horas serán claves para confirmarlo.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Vinicius Jr. is asking Real Madrid a €15m loyalty bonus + €30m/year salary to renew his contract.



— @sport pic.twitter.com/0yZz6sPvyI — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 25, 2026

DATOS CLAVES

Arsenal explora el fichaje de Vinicius Jr. ante el estancamiento de su renovación.

explora el fichaje de ante el estancamiento de su renovación. José Mourinho se opone a la salida de Vinicius Jr. del Real Madrid .

se opone a la salida de del . Vinicius Jr. exige 30 millones de salario anual para renovar su contrato con Real Madrid.