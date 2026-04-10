¿Se dará el amistoso? Revelan si Universitario enfrentará a Barcelona de Lamine Yamal

En los últimos días, surgió la versión de que Universitario de Deportes sería el oponente de Barcelona en el amistoso que el conjunto español disputaría en nuestro país.

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Frente a ello, se conocieron detalles oficiales que buscan esclarecer si el cuadro ‘crema’ será finalmente el elegido para ese compromiso internacional o si, por el contrario, el partido quedará en manos de otro club nacional, como Alianza Lima.

¿Universitario jugará amistoso ante Barcelona?

Durante el último programa de YouTube Linkeados, el periodista Gustavo Peralta se pronunció sobre el esperado amistoso que viene generando expectativa desde hace algunos meses.

Según recordó, en un inicio el plan era que el rival llegara en diciembre para enfrentar a la ‘U’, pero luego el escenario cambió y comenzó a tomar fuerza la opción de que el duelo se dispute ante el elenco ‘íntimo’, aunque en una fecha distinta.

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“Como se sabe, hay una empresa que está trabajando en la idea de traer al Barcelona, así como a Al Nassr. Se habla de agosto. Pero no es verdad ese flyer que está saliendo de que confirman que Universitario es el rival. No es así. Con la ‘U’ no hay una negociación como tal”, explicó el comunicador.

Posterior a ello, agregó lo siguiente: “La idea del empresario es valorar la posibilidad de que sea la ‘U’ o Alianza. Pero es una idea del empresario, no es que esté negociando con la ‘U’, con Alianza no sé, puede que sí. Solo para desmentir eso”.

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¿Lamine Yamal podría ser parte de la delegación?

En principio, la idea es que sí se concrete bajo esas condiciones, ya que el acuerdo con Barcelona contemplaría la presencia de sus principales figuras, evitando así una convocatoria alternativa con suplentes o jugadores de reserva.

De mantenerse ese escenario, nombres como Lamine Yamal y Robert Lewandowski podrían llegar al país para disputar el amistoso en escenarios como el estadio Alejandro Villanueva, el estadio Monumental o el estadio Nacional.

DATOS CLAVES

El periodista Gustavo Peralta desmintió negociaciones actuales entre Universitario y el club español.

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El amistoso del Barcelona en Perú se proyecta para agosto o fines de año.