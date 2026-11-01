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Athletic Bilbao vs. Real Sociedad en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 11 de la LaLiga

Athletic Bilbao y Real Sociedad se enfrentan este domingo 1 de noviembre, en el San Mames Stadium, por la jornada 11 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Athletic vs. Real Sociedad, LaLiga
Athletic vs. Real Sociedad, LaLiga

Athletic Bilbao recibe a Real Sociedad este domingo 1 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el San Mames Stadium.

Athletic Bilbao llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Real Sociedad tratará de dar el golpe.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Athletic Bilbao ganó 4-0 como local ante Getafe. El conjunto marcha 7° con 12 puntos. Antes perdió 1-3 como visitante ante Levante.

Real Sociedad viene de ganar 2-1 como local ante Levante. El equipo ocupa el puesto 5 con 19 puntos. Antes ganó 5-2 como visitante ante Málaga.

El historial entre Athletic Bilbao y Real Sociedad

Athletic Bilbao y Real Sociedad se enfrentaron 65 veces en los últimos años: 20 triunfos de Athletic Bilbao, 23 de Real Sociedad y 22 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
04/03/2026Real Sociedad vs. Athletic Bilbao1-0Copa del Rey
11/02/2026Athletic Bilbao vs. Real Sociedad0-1Copa del Rey
01/02/2026Athletic Bilbao vs. Real Sociedad1-1Primera División
01/11/2025Real Sociedad vs. Athletic Bilbao3-2Primera División
04/05/2025Real Sociedad vs. Athletic Bilbao0-0Primera División
24/11/2024Athletic Bilbao vs. Real Sociedad1-0Primera División
13/01/2024Athletic Bilbao vs. Real Sociedad2-1Primera División
30/09/2023Real Sociedad vs. Athletic Bilbao3-0Primera División
15/04/2023Athletic Bilbao vs. Real Sociedad2-0Primera División
14/01/2023Real Sociedad vs. Athletic Bilbao3-1Primera División

Horario del partido

  • Perú: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Perú: DIRECTV Sports, DGO
  • Argentina: DIRECTV Sports, DGO
  • Chile: DIRECTV Sports, DGO
  • Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports, DGO
  • Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Centroamérica: ViX, Sky Sports
  • España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Getafe vs. Sevilla — domingo 1 de noviembre, 08:00 hs
  • Racing de Santander vs. Real Madrid — domingo 1 de noviembre, 10:15 hs
  • Elche vs. Valencia — domingo 1 de noviembre, 12:30 hs
  • Deportivo La Coruña vs. Osasuna — lunes 2 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis

  • Athletic Bilbao y Real Sociedad se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 11 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
  • Athletic Bilbao suma 12 puntos en el torneo.
  • Real Sociedad suma 19 puntos tras vencer a Levante, Málaga y Deportivo La Coruña.
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