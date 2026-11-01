El gol clave de Erick Noriega para Gremio ante Atlético Mineiro por Copa de Brasil

Fue triunfo 2-0 para Gremio ante Atlético Mineiro por el partido de ida de las semifinales de la Copa de Brasil. Erick Noriega fue figura.

Erick Noriega pasó de las críticas de su propio entrenador a ser un pilar fundamental en Gremio para salir de su mal momento. Ahora, este domingo 1 de noviembre, el volante-defensor peruano convirtió un gol para el triunfo 2-0 en el partido de ida de las semifinales de la Copa de Brasil 2026 ante Atlético Mineiro.

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Hace algunas semanas, Renato Gaúcho, director técnico de Gremio, tuvo una encendida conferencia de prensa tras una derrota y se la agarró prácticamente con todo el plantel. Erick Noriega fue uno de los más criticados, ya que lo acusó de llegar como fichaje con 9 kilos de más. Al final, el entrenador aclaró la situación.

Pese a estas críticas, el ‘Samurái’ volvió a la titularidad con Renato y el ‘Tricolor’ empezó a ver los buenos resultados. Con este triunfo ante Mineiro, ya acumula tres de manera consecutiva. Lo más importante es que salió de los puestos de descenso directo, aunque aún está a un punto de diferencia. En tanto, sueña con el título de la Copa de Brasil.

Erick Noriega la rompió ante Atlético Mineiro y convirtió gol

Al inicio del segundo tiempo, Noriega cerró una gran jugada por derecha donde Joao Pedro mandó un centro bajo al punto de penal. El peruano llegó como delantero y, de primera, convirtió el gol para el 2-0. El primer tanto había sido de Carlos Vinicius.

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¡GOL PERUANO PARA EL 2-0 DE GREMIO!



Erick Noriega remató en el área y convirtió el segundo contra Atlético Mineiro.#CopaDeBrasilEnDSPORTS pic.twitter.com/JUxoZAFyk4 — DSPORTS (@DSports) November 1, 2026

El partido del ex Alianza Lima fue muy completo. De acuerdo con el portal especializado SofaScore, tuvo una valoración de 7.9 puntos donde fue el más destacado por su gol, pero también por sus acciones defensivas: 6 de 10 duelos ganados, dos robos y, en ataque, tuvo dos remates (uno a puerta).

Sin lugar a dudas, Noriega ha revitalizado la zona medular de Gremio en un momento determinante de la temporada donde se juegan cosas importantes. Para Renato Gaúcho, de ahora en más, debe ser una figura indispensable y que no debe salir del once titular.

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¿Cuándo se juega el partido de vuelta?

Gremio tiene la ventaja del 2-0 logrado en el partido de ida de la Copa de Brasil, como local. El duelo de vuelta se jugará el próximo sábado 7 de noviembre y, allí, se determinará si el equipo de Erick Noriega y compañía jugará la final del certamen. En caso de que así sea, se clasificará a la Copa Libertadores 2027.

Antes de este partido de vuelta, el ‘Tricolor’ tiene un duro partido por el Brasileirao. El miércoles 4 de noviembre visitará el Maracaná para enfrentar al actual líder, Flamengo.

DATOS CLAVE

Erick Noriega marcó en la victoria 2-0 de Gremio ante Atlético Mineiro.

marcó en la victoria 2-0 de Gremio ante Atlético Mineiro. 7.9 puntos de valoración logró en SofaScore tras anotar el segundo gol.

de valoración logró en SofaScore tras anotar el segundo gol. 7 de noviembre se jugará la revancha por la Copa de Brasil.